JOYN droht Aus: ServusTV springt ab, folgt ORF?

Die Streaming-Plattform JOYN kommt schwer unter Druck: ServusTV stoppt alle Sport-Übertragungen. Der ORF überlegt ebenfalls einen Ausstieg.

Nächstes Medien-Beben in Österreich: ServusTV beendet die Übertragung seiner Sport-Highlights auf der Streaming-Plattform JOYN und bringt die ProSiebenSat1Puls4-Gruppe damit schwer unter Druck. Das heißt: Formel 1, MotoGP, aber auch die Fußball-WM werden künftig nicht mehr auf JOYN zu sehen sein. Anstatt der Live-Übertragungen werden JOYN-User künftig nur noch einen Verweis auf die Streamingplattform ServusTV ON erhalten.

Steigt jetzt auch der ORF aus?

Für JOYN ist der ServusTV-Rückzug doppelt bitter: Einerseits waren die Sport-Highlights von ServusTV laut Insidern einer der größten Zuschauer-Treiber von JOYN. Andererseits droht JOYN bereits der nächste Knall: Auch der ORF überlegt, sich von der Plattform zurückzuziehen. Laut ORF-Insidern könnte man bereits im Sommer ähnliche Schritte wie ServusTV setzen und als ersten Schritt die Sport-Übertragungen auf JOYN sperren - dann wäre beispielsweise die Fußball-WM nicht auf JOYN zu sehen. Bereits im Herbst könnte sich der ORF dann komplett von JOYN zurückziehen, heißt es.

"Todesurteil" für JOYN

Der Ausstieg des ORF wäre für JOYN ein "Todesurteil", rund die Hälfte der Abrufe auf der Plattform sollen vom ORF kommen. Im ORF-Stiftungsrat gibt es schon länger massive Kritik daran, dass teure Rechte und Eigenproduktionen auf JOYN zur Verfügung gestellt werden und man damit die eigene Plattform ORF ON kannibalisiere.

Puls24.at wird Ende März eingestellt

Ein anderes Online-Angebot stellt die ProSiebenSat1Puls4-Gruppe bereits ein: Mit Ende März wird die News-Plattform puls24.at nicht mehr betrieben und nur noch direkt auf JOYN verlinkt.