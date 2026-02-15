Alles zu oe24VIP
ORF-Star Pariasek ist jetzt auch Quizmaster
© gepa

Moderator-Ikone

ORF-Star Pariasek ist jetzt auch Quizmaster

15.02.26, 09:40
ORF-Star Rainer Pariasek strahlt in der Sonne von Cortina - und glänzt bei Olympia sogar als Quizmaster. 

Es ist alles angerichtet für den Damen-Riesentorlauf in Cortina. Das heißt auch: Das Pariasek-Comeback im ORF!

Der Anchorman war sichtlich gut aufgelegt und brillierte sogar als Quizmaster.

Pariasek stellte die Millionen-Frage an Expertin Marlies Raich: "Weißt du, wie oft es schon Gold bei den rot-weiß-roten Damen im Riesentorlauf gegeben hat?"

Raich wusste die Antwort nicht, das amüsierte das ORF-Urgestein: "Noch nie!" Pariasek hat natürlich recht: 3x Bronze, 6x Silber war die bisherige Ausbeute der ÖSV-Damen im Olympia-RTL.

