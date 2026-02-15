ORF-Star Pariasek ist jetzt auch Quizmaster

ORF-Star Rainer Pariasek strahlt in der Sonne von Cortina - und glänzt bei Olympia sogar als Quizmaster.

Es ist alles angerichtet für den Damen-Riesentorlauf in Cortina. Das heißt auch: Das Pariasek-Comeback im ORF!

Der Anchorman war sichtlich gut aufgelegt und brillierte sogar als Quizmaster.

Pariasek stellte die Millionen-Frage an Expertin Marlies Raich: "Weißt du, wie oft es schon Gold bei den rot-weiß-roten Damen im Riesentorlauf gegeben hat?"

Raich wusste die Antwort nicht, das amüsierte das ORF-Urgestein: "Noch nie!" Pariasek hat natürlich recht: 3x Bronze, 6x Silber war die bisherige Ausbeute der ÖSV-Damen im Olympia-RTL.