Übertragung vorzeitig beendet – ORF ignoriert neuen Olympiasieger
Gold-Verwirrung

07.02.26, 12:57
Gold-Verwirrung im ORF! Nach seiner sensationellen Fahrt zum Sieg ignorierte der Rundfunk einfach den frisch gebackenen Olympiasieger. 

Die ÖSV-Stars gingen leer aus, die Medaillen gingen in die Schweiz und nach Italien. Während das Rennen noch nicht einmal beendet war, drehte der ORF plötzlich die Übertragung ab. 

Während Vincent Kriechmayr (6.) und Daniel Hemetsberger (7.) in aller Kürze ihre enttäuschenden Fahrten vor laufender Kamera analysieren durften, kam der neue Olympiasieger nicht zu Wort.

Auch Pariasek-Ersatz Alina Zellhofer wirkte verwirrt: "Ich habe die Anweisungen aus der Regie jetzt nicht ganz verstanden."

Zu Stadlober umgeschaltet

Dann wurde die Moderatorin via Kopfhörer aufgeklärt: Der ORF steigt aus, zeigte minutenlang Werbung und stieg wieder beim Damen-Skiathlon mit Theresa Stadlober ein.

"Wir haben ein sehr dicht gedrängtes Programm", erklärte Zellhofer.

