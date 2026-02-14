Kein Pariasek, kein Braathen – Olympia-Sieger ignoriert den ORF

Gold-Sensation für Lucas Pinheiro Braathen! Der Brasilianer sorgte nach seinem Olympiasieg für einen Aufreger beim ORF.

Kein Pariasek, kein Braathen! Nach dem historischen Gold im Riesentorlauf stapfte der Brasilianer einfach beim ORF vorbei.

Moderatorin Alina Zellhofer ärgerte sich: "Er geht einfach zu den Kollegen aus Frankreich."

Dann war es aber doch soweit, Braathen zeigte im ORF-Interview große Emotionen.

"Es gibt gerade so viele Emotionen. Ich bin so stolz und dankbar", kämpfte Braathen mit den Tränen.