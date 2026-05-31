Neunkirchen-Wahl: Foto-Finish für ÖVP

Mit großer Spannung erwartet, spricht das Ergebnis eine umso klarere Sprache.

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Knaller. Landesweit wurde der Ausgang der Neuwahlen in der Bezirkshauptstadt Neunkirchen mit Spannung erwartet – wurde diese doch im Vorfeld als Gradmesser für den Bundestrend hochstilisiert. Die erneute Gemeinderatswahl war nach turbulenten Monaten mit Parteiausschlüssen und Rücktritten notwendig geworden. Umso überraschender das Ergebnis, das der amtierende ÖVP-Bürgermeister Peter Teix am Sonntag gegen 18.45 Uhr verkündete.

Foto-Finisch: ganz knapp für ÖVP

Demnach erzielte die ÖVP 31,7 % der Stimmen. In einem spektakulären Foto-Finish ging die SPÖ mit Herausforderer Günther Kautz als Zweitplatzierte mit 31,5 % aus dem Rennen. Und die FPÖ? LAbg. Helmut Fiedler muss mit einer großen Enttäuschung umgehen. Zwar wollte er eigentlich zu ÖVP und SPÖ aufschließen, aber mit 19,1 % ist er doch deutlich abgeschlagen ins Ziel gekommen. Auch der von der FPÖ ausgeschlossene Marcus Berlosnig, der mit "Wir für Neunkirchen" antrat, blieb mit 9 % unter seinen Erwartungen. Teix‘ erste Medien-Reaktion: "Jetzt ist es wichtig, mit allen Parteien rasch mögliche Mehrheiten auszuloten."

Erste Reaktion von Peter Teix

In einem ersten Statement erklärte Amtsinhaber Teix: "Neunkirchen hat in den vergangenen Wochen einen sehr emotionalen und von manchen politischen Wettbewerbern bewusst zugespitzten Wahlkampf erlebt. Wir haben bis zum Schluss für unsere Stadt gearbeitet und viele Projekte so vorbereitet, dass sie im Gemeinderat nur mehr beschlossen werden müssen. Daher ist es mir jetzt wichtig, in Gesprächen mit allen Parteien rasch mögliche Mehrheiten auszuloten. Denn unser Versprechen vor der Wahl gilt: Wir wollen ein neues Kapitel unserer Stadt aufschlagen und ehrlich über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten. Nur so werden wir Neunkirchen Stück für Stück voranbringen." FPÖ-Spitzenkandidat Helmut Fiedler meldete sich folgendermaßen zu Wort: "Die FPÖ Neunkirchen konnte wie bereits 2025 den dritten Rang einfahren. Jetzt gelte es laut Fiedler auf diesem stabilisierten Fundament und mit all den tollen Mitstreitern eine neue und starke Stadt-FPÖ aufzubauen. "Wir werden jetzt mit voller Kraft Schulter an Schulter mit der Bevölkerung weiterhin für Neunkirchen arbeiten und keinen Tag ungenutzt lassen, um am Puls der Neunkirchner Bevölkerung zu bleiben. Ich kann den Neunkircherinnen und Neunkirchnern versprechen: Was ich vor der Wahl gesagt habe, gilt natürlich auch nach der Wahl", schloss Helmut Fiedler. Sven Hergovich erklärte: "Ein Foto-Finish um Platz eins und Gleichstand bei Mandaten sind eine sehr starke Leistung von Günther Kautz und seinem Team der SPÖ Neunkirchen. Das Ergebnis zeigt, dass sich ein anständiger Wahlkampf mit viel Kompetenz und großem Einsatz auszahlt. Jetzt ist der Gemeinderat am Zug, um die Weichen für eine bestmögliche Entwicklung in Neunkirchen zu stellen. Der Verlust von 12 Prozentpunkten bei den zwei Wahlen 2025 und 2026 durch die ÖVP sind ein klares Signal der Bevölkerung. Eine positive Veränderung mit der SPÖ würde der Stadt guttun. Herzliche Gratulation an die SPÖ Neunkirchen", sagen SPÖ NÖ-Vorsitzender Sven Hergovich und Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander zur Gemeinderatswahl in Neunkirchen.