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Chlorgas-Alarm in Eggenburg: Freibad evakuiert!

Das Freibad in Eggenburg ist Freitagnachmittag nach einem Chlorgasaustritt evakuiert worden.
Das Freibad in Eggenburg (Bezirk Horn) ist Freitagnachmittag nach einem Chlorgasaustritt evakuiert worden. © FF Eggenburg
Schreckmoment beim Freibad-Besuch! Freitagmittag musste das Freibad in Eggenburg nach einem Chlorgasaustritt evakuiert und vorübergehend gesperrt werden.
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Im Technikraum war eine Chlorgasflasche undicht geworden – Alarm wurde ausgelöst, die Feuerwehr rückte sofort aus.

Die Einsatzkräfte hatten die Lage rasch unter Kontrolle: Die undichte Flasche wurde geborgen und in einen mit Wasser gefüllten Edelstahlbehälter gelegt, der Technikraum gründlich durchgelüftet. Verletzt wurde zum Glück niemand – die Gefahr war schnell gebannt!

Badeverbot in Klosterneuburg! Blaualgen-Alarm im Donau-Altarm

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Klosterneuburg (Bezirk Tulln): Hier ist die Lage noch nicht gelöst! Der Donau-Altarm beim Strandbad Klosterneuburg ist derzeit behördlich gesperrt. Grund: Bei einer Wasseruntersuchung wurde eine massive Vermehrung von Cyanobakterien – besser bekannt als Blaualgen – festgestellt.

Die Giftstoffe der Blaualgen können bei Menschen Hautreizungen, allergische Reaktionen und Magen-Darm-Probleme auslösen. Besonders gefährlich: Für Hunde können die Algen sogar tödlich sein! Die Bezirkshauptmannschaft verhängte deshalb ein striktes Badeverbot im Fluss.

Gute Nachricht für Badegäste: Die Schwimmbecken des Klosterneuburger Bades sind von der Sperre nicht betroffen und können weiterhin genutzt werden.

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