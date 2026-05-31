Meinl-Reisinger postet skurriles Butter-Video

Ein kurioser Butter-Test der Außenministerin Beate Meinl-Reisinger beim Sport.

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Vor der Abreise nach New York werden bei Meinl-Reisinger am Sonntag noch einmal ordentlich die Reserven aufgefüllt - und der Butter-Vorrat.

© instagram/beate_meinl_reisinger

Weiter nach New York

Für Meinl-Reisinger geht es bald nach New York zur UN-Sicherheitsratswahl. Vorher stand aber noch Laufen auf dem Programm - und ein Test.

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Wird daraus Butter?

Vor der Abreise gibt es noch ein sportliches Experiment zu erledigen. Meinl-Reisinger testet eine skurrile Theorie aus - und zwar, ob aus Obers beim Laufen wirklich Butter wird.

Theorie im Selbsttest

Das Ergebnis? Erst eine Enttäuschung und dann doch irgendwie ein "Erfolg". Im Video zeigt Meinl-Reisinger, wie sie den im Kühlschrank aufbewahrten Lauf-Obers herausnimmt und dann Butter vor sich hat. Der finale Geschmackstest fehlt im Video noch.