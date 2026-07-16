Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sprach im Bundesrat über seine Privilegien. Schon sehr früh fühlte er sich privilegiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

SPÖ-Chef und Vizekanzler Andreas Babler fliegt auf Staatskosten zur Fußball-WM, lässt seinen Torjubel von vier Mitarbeitern filmen. Ein Babler-Film kam ins Kino, den sehen in den ersten Wochen gerade einmal 700 Zuseher, aber bezahlt ist der Hit von Steuergeld. Dienstwagen, persönliche Mitarbeiter, ein hohes Salär - heute führt Babler ein privilegiertes Leben.

"Ich habe das Privileg gehabt"

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) sprach am Donnerstag im Bundesrat über die aktuelle Hitzewelle und dass er als Wohnbauminister Lösungen finden will. Doch dann redet er auch über seine Privilegien. Schon sehr früh fühlte er sich privilegiert.

"Ich habe das Privileg gehabt, doch einige Jahre selber als Schichtarbeiter in einer Fabrik tätig zu sein", sagt Babler und spielt auf seine Tätigkeit bei Vöslauer an. In der Aristokratie der Arbeiter fühlt sich Babler durchaus privilegiert. 1992 bis 1993 war er Arbeiter im Maschinenbau, 2001 bis 2004 Füller und Schichtarbeiter bei Vöslauer. Danach begann seine Karriere bei der Gemeinde Traiskirchen, die ihn 2006 ins Bürgermeisteramt brachte, 2023 in den SPÖ-Chef-Sessel und 2025 direkt ins Vizekanzler-Amt der Republik Österreich.

Video zum Thema Babler spricht über seine Privilegien © oe24

"Klimatisiertes Büro"

"Wenige haben tagsüber den Luxus, in einem klimatisierten Büro arbeiten zu können", sagt Babler, der selbst im Ministerium gut gekühlt sitzt. Jetzt will er mehr Beschattung in Österreich schaffen.

Kein Privileg mehr soll künftig eine Klimaanlage sein. "Im Jahr 2026 darf eine Klimaanlage kein Luxus mehr sein", sagt er. Es soll einfacher werden, Klimaanlagen einzubauen. Dafür wolle er sich jetzt einsetzen, versprach Babler im Bundesrat.