Stocker-Tourstart mit Kaffee und Knabbereien

Bundeskanzler Christian Stocker startet am Donnerstag seine "Österreich im Gespräch"-Tour.

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Auftakt für Kanzler Christian Stockers (ÖVP) Sommer-Gesprächstour quer durch Österreich. Das erste Event der Veranstaltungsreihe findet am Donnerstag in Tulln statt. Zwei Stunden lang können Bürgerinnen und Bürger den Kanzler mit Fragen und Anliegen konfrontieren.

Interessierte konnten sich vorab online registrieren. Angaben zu Alter, Geschlecht, gesellschaftlicher Verortung und mehr wurden dabei abgefragt, um einen möglichst repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung zu gewährleisten.

Pro Termin können jedenfalls bis zu 200 Personen teilnehmen. Für die Auftakt-Veranstaltung in Tulln ist man "ausverkauft". Gäste werden übrigens mit Kaffee, Getränken und Knabbereien versorgt, wie das Kanzleramt auf oe24-Anfrage erklärt. Nach der Fragerunde wird es noch einen Ausklang geben, bei dem Bürgerinnen und Bürger in den Dialog mit dem Kanzler treten können.

Moderiert wird die Gesprächstour übrigens von Arabella Kiesbauer und Vera Russwurm.