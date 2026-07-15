Aus ZIB2-Studio
Armin Wolf spottet über Argentinien
Direkt nach dem Beitrag über eine neu entdeckte Affenart in der ZIB2 nahm Moderator Armin Wolf einen fließenden Übergang zum Halbfinalspiel der Fußball-WM zwischen Argentinien und England.
Weil die neu entdeckten Affen nur wenige Exemplare aufweisen, wohl unter 500, stehen sie schon auf der roten Liste. Armin Wolf sagt süffisant: "Stark gefährdet ist auch Argentinien, denn das Team ist gegen England im aktuellen WM-Spiel im Rückstand."
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Derzeit kämpft Argentinien um den Aufstieg, oe24 berichtet live.
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