Armin Wolf spottet über Argentinien

ORF-Star Armin Wolf lässt es sich in der ZIB2 nicht nehmen, einen sarkastischen Spruch gegen Weltmeister Argentinien abzufeuern.

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Direkt nach dem Beitrag über eine neu entdeckte Affenart in der ZIB2 nahm Moderator Armin Wolf einen fließenden Übergang zum Halbfinalspiel der Fußball-WM zwischen Argentinien und England.

Weil die neu entdeckten Affen nur wenige Exemplare aufweisen, wohl unter 500, stehen sie schon auf der roten Liste. Armin Wolf sagt süffisant: "Stark gefährdet ist auch Argentinien, denn das Team ist gegen England im aktuellen WM-Spiel im Rückstand."

Derzeit kämpft Argentinien um den Aufstieg, oe24 berichtet live.