Wallner zu Marterbauer: "Komm endlich an den Tisch!'"

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner fordert rasche Verhandlungen mit dem Finanzministerium. Denn in der Reformpartnerschaft will er Geldfragen über den Sommer klären.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) drängt auf mehr Tempo bei der Klärung von Finanzfragen in der Reformpartnerschaft. Es sei "noch eine weite Wegstrecke zu gehen", deshalb solle man "schnellstens die Finanzbeurteilung vornehmen", sagte er im Ö1-Radio. Die konkrete Umsetzung der Reformpartnerschaft war am Mittwoch auch Thema zwischen Wallner und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Wallner stattete dem Staatsoberhaupt seinen Antrittsbesuch als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz ab. Weitere mit Van der Bellen erörterte Inhalte waren laut dem Landeshauptmann eine praxistaugliche Energie- und Kraftwerkstrategie, die Sicherung von Fachkräften und wirksamer Bürokratieabbau.

"Bald an den Tisch kommen"

Bei den Finanzfragen verlangte Wallner, dass Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) oder zumindest dessen Experten "bald an den Tisch kommen" müssten, damit die Finanzfragen über den Sommer geklärt werden könnten. Gelöst werden müssten Finanzfragen zwischen Bund und Ländern dort, wo sich Aufgaben verschieben könnten - also bei Energie, Bildung und Gesundheit, so der seit 1. Juli aktuelle Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz.

Die größten Finanzierungsfragen sieht Wallner bei der Bildung, wo das Personal bei den Bildungsdirektionen gebündelt werden soll. Ebenfalls "ziemlich viel offen geblieben" sei beim Thema Gesundheit, meinte Wallner. Auch bei der legistischen Arbeit sei es noch ein weiter Weg bei der Reformpartnerschaft. "Damit fehlen noch zwei wesentliche Komponenten", so der Vorarlberger Landeshauptmann.

“Vergleicht man die Reformpartnerschaft mit einer Wanderung, ist man höchstens im ersten Drittel unterwegs.” Markus Wallner will mehr Tempo

Im Gespräch mit dem Bundespräsidenten habe er das gemeinsame Ziel von Bund, Ländern und Gemeinden unterstrichen, öffentliche Leistungen für die Bevölkerung nachhaltig zu sichern und dort weiterzuentwickeln, wo dies die Qualität, Effizienz und Bürgernähe erhöht. "Reformen müssen wirksam werden, also spürbar bei den Menschen ankommen", betonte Wallner in einer Aussendung des Landes. Dafür brauche es klare Strukturen und eindeutig zugeordnete Verantwortlichkeiten.

Kraftwerke

Im Energiebereich warb der Vorarlberger Landeshauptmann für eine bundesweite Kraftwerkstrategie, die die Erzeugung, Netze, Speicher, regelbare Kapazitäten und dezentrale Flexibilitäten aufeinander abstimmt. "Nur so sichern wir langfristig Versorgungssicherheit, leistbare Preise und Wettbewerbsfähigkeit", führte Wallner aus. Die Beschleunigung müsse in den Genehmigungsverfahren wirksam werden, ohne zusätzliche Verfahrensschleifen. Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung machte sich Wallner für eine breit angelegte Qualifizierungsoffensive stark. Eine angedachte hitzebedingte Vorverlegung der Sommerferien um zwei Wochen nannte Vorarlbergs Landeshauptmann "schwierig".

Vorarlberg hat den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz turnusgemäß am 1. Juli übernommen. Parallel dazu geht im zweiten Halbjahr 2026 die Vorsitzführung im Bundesrat an Vorarlberg über. Wallner wird dazu am Donnerstag im Bundesrat sprechen.