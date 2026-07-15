Fans enttäuscht! RAF Camora lässt Wien aus

Die Nachfrage nach der "Palmen aus Plastik"-Jubiläumstour war so groß, dass RAF Camora und Bonez MC jetzt zusätzliche Konzerte angekündigt haben. Doch ausgerechnet eine Stadt fehlt – und das sorgt bei vielen Fans für Unverständnis: Wien.

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Nachdem die ursprünglichen Termine in kürzester Zeit ausverkauft waren, wurden nun Zusatzshows in Frankfurt und München bekannt gegeben. Für Österreich gibt es dagegen bislang keinen weiteren Termin.

Fans machen ihrem Ärger Luft

Vor allem unter dem Instagram-Video zur Ankündigung der neuen Konzerte häufen sich die Kommentare. Immer wieder fragen Fans: "Was mit Wien??", "Was ist mit Wien, deiner Heimatstadt?" oder fordern eine Zusatzshow in der österreichischen Hauptstadt.

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Die Reaktionen kommen nicht von ungefähr: RAF Camora stammt aus Wien und hat seine Heimat in seiner Karriere immer wieder thematisiert. Für viele Fans wäre gerade dort ein zusätzliches Konzert etwas Besonderes.

Andere Städte bekommen Extra-Shows

Während Frankfurt und München über neue Termine jubeln dürfen, bekommt Bonez MC im kommenden Sommer außerdem ein großes Open Air in seiner Heimat Hamburg. Auch Berlin darf sich über eine weitere Show freuen.

Ob Wien ebenfalls noch berücksichtigt wird, ist derzeit offen. Offiziell wurde keine Zusatzshow angekündigt. Angesichts des riesigen Andrangs hoffen viele Fans aber weiterhin, dass RAF Camora seine Heimatstadt doch noch mit einem zusätzlichen Konzert überrascht. Schließlich lässt er seit Beginn seiner Karriere immer wieder durchblicken, wie wichtig ihm seine Heimat ist.