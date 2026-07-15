Stars
TV
E-Paper
Stars

Keine Zusatzshow

Fans enttäuscht! RAF Camora lässt Wien aus

© Instagram / raf_camora
Die Nachfrage nach der "Palmen aus Plastik"-Jubiläumstour war so groß, dass RAF Camora und Bonez MC jetzt zusätzliche Konzerte angekündigt haben. Doch ausgerechnet eine Stadt fehlt – und das sorgt bei vielen Fans für Unverständnis: Wien.
OE24 auf Google bevorzugen

Nachdem die ursprünglichen Termine in kürzester Zeit ausverkauft waren, wurden nun Zusatzshows in Frankfurt und München bekannt gegeben. Für Österreich gibt es dagegen bislang keinen weiteren Termin.

Fans machen ihrem Ärger Luft

Vor allem unter dem Instagram-Video zur Ankündigung der neuen Konzerte häufen sich die Kommentare. Immer wieder fragen Fans: "Was mit Wien??", "Was ist mit Wien, deiner Heimatstadt?" oder fordern eine Zusatzshow in der österreichischen Hauptstadt.

Die Reaktionen kommen nicht von ungefähr: RAF Camora stammt aus Wien und hat seine Heimat in seiner Karriere immer wieder thematisiert. Für viele Fans wäre gerade dort ein zusätzliches Konzert etwas Besonderes.

Andere Städte bekommen Extra-Shows

Während Frankfurt und München über neue Termine jubeln dürfen, bekommt Bonez MC im kommenden Sommer außerdem ein großes Open Air in seiner Heimat Hamburg. Auch Berlin darf sich über eine weitere Show freuen.

Auch interessant

EU und Kiew schließen Drohnen-Deal

Schulen lehren jetzt: Sex-Würgen ist eine Straftat

WM-Hit: Wie Rangnick Tuchel vor Hip-Hop Szene rettete

Ob Wien ebenfalls noch berücksichtigt wird, ist derzeit offen. Offiziell wurde keine Zusatzshow angekündigt. Angesichts des riesigen Andrangs hoffen viele Fans aber weiterhin, dass RAF Camora seine Heimatstadt doch noch mit einem zusätzlichen Konzert überrascht. Schließlich lässt er seit Beginn seiner Karriere immer wieder durchblicken, wie wichtig ihm seine Heimat ist.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Zverev: Jacht-Trip ohne Sophia Thomalla

Mette-Marit entlassen – doch es lauern tödliche Gefahren

Ariana Grande: Liebes-Comeback nach 10 Jahren

Alfons Haider: Auftakt und Abschied mit einem "Käfig voller Narren"

Hausverbot im Gym! Reality-Star drohen 250.000 Euro Strafe

Ronnie Wood: Rares Rolling-Stones-Solo in Österreich

Fans enttäuscht! RAF Camora lässt Wien aus

Schwanger? Lugner-Ex sorgt vor Hochzeit für Gerüchte

Terenzi: Neue Abrechnung seiner Tochter!

ORF-Star & Starkoch: Neue Liebe für Christine Reiler?