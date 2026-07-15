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Doppeltes Babyglück

ORF-Star Norbert Oberhauser ist jetzt Zwillingspapa

© Instagram / oberhausernorbert
Große Freude bei ORF-Moderator Norbert Oberhauser: Seine Zwillingstöchter sind zur Welt gekommen. Die Geburt machte der TV-Star jetzt mit einem emotionalen Instagram-Posting öffentlich.
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"Seit drei Wochen bereichern unsere beiden Töchter unser Leben", schreibt Oberhauser zu mehreren Bildern mit seinen Babys. Gleichzeitig verrät er mit einem Augenzwinkern, dass sich der Alltag komplett verändert hat: "Ich bin mittlerweile nur noch der Co-Moderator."

Schlaf ist jetzt Mangelware

Die beiden Mädchen hätten längst das Kommando übernommen und würden ihren Eltern täglich zeigen, "wie wenig Schlaf ein Mensch tatsächlich braucht". Trotzdem überwiege das Glück. Die neue Familiensituation beschert dem Moderator nach eigenen Worten Momente, "für die es eigentlich keine passenden Worte gibt".

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Wecker braucht er keinen mehr

Trotz des neuen Familienalltags steht Oberhauser in dieser Woche bereits wieder für "Guten Morgen Österreich" vor der Kamera. Einen Wecker brauche er derzeit allerdings nicht mehr. "Dafür sorgen die beiden Damen schon zuverlässig", scherzt der Moderator. Bis sich der Schlafrhythmus eingespielt hat, setzt der frischgebackene Zwillings-Papa vorerst auf viel Kaffee – und genießt jede Minute mit seinen beiden Töchtern.

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