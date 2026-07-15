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Großer Streit

FIFA-Wirbel um WM-Rasen: New Jersey fordert Geld

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Jeder Zentimeter Rasen ist umkämpft.
© Getty Images
Die FIFA befindet sich mit dem US-Bundestaat New Jersey im Streit. Infantino möchte aus dem WM-Finalrasen Profit schlagen - der Bundesstaat hat etwas einzuwenden.
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Die FIFA hatte die glorreiche Idee, den WM-Final-Rasen in kleinen Stücken in verschiedenen Editionen, die auf jeweils 2.026 Exemplare limitiert sind, zu verkaufen. Die Preise reichen von 450 US-Dollar (etwa 390 Euro) für die Basisvariante bis zu 3.000 US-Dollar. Das Finale findet im MetLife Stadion 8 Kilometer von New York entfernt in New Jersey statt.

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New Jersey zankt sich mit FIFA

Die Veranstalter ärgern sich jedoch über diesen Alleingang der FIFA. Sean Higgins, ein Sprecher von New Jerseys Gouverneurin Mikie Sherrill, äußerte sich gegenüber "Politico": "New Jersey hat den Großteil der Gesamtkosten für den Rasen im MetLife Stadium getragen, daher sollten die Steuerzahler von New Jersey an den Einnahmen aus dieser jüngsten Geldmacherei beteiligt werden." Ob die FIFA darauf eingehen wird, ist vermutlich fraglich.

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