FIFA-Wirbel um WM-Rasen: New Jersey fordert Geld

Die FIFA befindet sich mit dem US-Bundestaat New Jersey im Streit. Infantino möchte aus dem WM-Finalrasen Profit schlagen - der Bundesstaat hat etwas einzuwenden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die FIFA hatte die glorreiche Idee, den WM-Final-Rasen in kleinen Stücken in verschiedenen Editionen, die auf jeweils 2.026 Exemplare limitiert sind, zu verkaufen. Die Preise reichen von 450 US-Dollar (etwa 390 Euro) für die Basisvariante bis zu 3.000 US-Dollar. Das Finale findet im MetLife Stadion 8 Kilometer von New York entfernt in New Jersey statt.

New Jersey zankt sich mit FIFA

Die Veranstalter ärgern sich jedoch über diesen Alleingang der FIFA. Sean Higgins, ein Sprecher von New Jerseys Gouverneurin Mikie Sherrill, äußerte sich gegenüber "Politico": "New Jersey hat den Großteil der Gesamtkosten für den Rasen im MetLife Stadium getragen, daher sollten die Steuerzahler von New Jersey an den Einnahmen aus dieser jüngsten Geldmacherei beteiligt werden." Ob die FIFA darauf eingehen wird, ist vermutlich fraglich.