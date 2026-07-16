Polit-Comeback? Jetzt spricht Sebastian Kurz

Seit seinem Ausscheiden aus der Politik brodelt die Gerüchteküche um Österreichs jüngsten Altkanzler munter weiter: Kommt er zurück oder nicht? Jetzt spricht Sebastian Kurz Klartext.

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Vor fünf Jahren, 2021, zog sich Sebastian Kurz aus der Politik zurück, er trat am Zenit seiner Macht als Bundeskanzler zurück und wählte den Weg in die Wirtschaft.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Seitdem boomt sein Unternehmen "Dream", mit dem Kurz im Bereich der Künstlichen Intelligenz und Cybersicherheit unterwegs ist. Jüngste Zahlen des Unternehmens wiesen Kurz als halben Milliardär aus. "Dream" hatte zuvor eine 260-Mio.-US-Dollar-Investorenrunde abgeschlossen. Die Bewertung des Unternehmens lag danach bei 3 Milliarden US-Dollar. Kurz gehören 15 Prozent davon.

Gerüchte um ein Politik-Comeback

Trotz des wirtschaftlichen Erfolgs wird es in der Innenpolitik nicht ruhig um Kurz. Immer wieder kochen Gerüchte um ein Politik-Comeback des ehemaligen ÖVP-Chefs hoch.

Georg Dornauer. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

"Wir sind im Austausch"

Der jüngste Streich und Tuschelthema Nummer 1 im politischen Wien:

Schmieden Kurz und Tirols Ex-SPÖ-Chef Georg Dornauer ein neues Wahlbündnis? Auch Mark Mateschitz soll das Projekt wohlwollend unterstützen wollen, hieß es. Dornauer befeuerte die Gerüchte:

“"Wir sind im Austausch und führen natürlich politische Gespräche."” Georg Dornauer gegenüber der "Tiroler Tageszeitung".

© APA/dpa/Pia Bayer

Das sagt Sebastian Kurz

Aus dem Büro von Kurz hieß es gegenüber oe24 schon vor Tagen: "Diese Spekulationen sind absoluter Blödsinn. Sebastian Kurz ist weder Teil noch Unterstützer irgendwelcher Politpläne von Georg Dornauer."

Jetzt schafft der Ex-Kanzler selbst endgültige Klarheit:

“Nachdem es in den letzten Tagen immer wieder Spekulationen in den Medien gab, ob ich in die Politik zurückkehre, möchte ich das wiederholen, was ich ohnehin schon oft gesagt habe und was im Gegensatz zu den Spekulationen auch die Realität ist: Meine Zeit in der Politik habe ich sehr genossen, aber ich möchte nicht mehr in die Politik einsteigen.” Sebastian Kurz

Weiter erklärte Kurz via Instagram:

"Meine politische Heimat ist die Volkspartei, ich war 10 Jahre Spitzenpolitiker, bleibe ein politischer Mensch und habe daher auch immer wieder Kontakt zu ehemaligen Weggefährten, vor allem in der Volkspartei, aber auch außerhalb.

Vorerst ist eine Rückkehr von Kurz in die Politik also abgesagt.