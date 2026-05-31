Stocker überrascht ÖFB-Team mit Glücksbringern

Regierungschef verteilte Glücksbringer und lobte ÖFB-Auswahl

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Bundeskanzler Christian Stocker hat Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Freitagabend am ÖFB-Campus in Wien-Aspern einen Besuch abgestattet. Dabei überreichte der Regierungschef symbolische Glücksbringer mit der Aufschrift "Ein Land. Eine Mannschaft." und wünschte dem Team viel Erfolg für die WM in Nordamerika. Stocker wird beim zweiten Gruppenspiel der ÖFB-Auswahl am 22. Juni gegen Argentinien in Dallas im Stadion sitzen.

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In seiner Ansprache betonte der Bundeskanzler die Bedeutung des Sports als verbindendes Element für die Gesellschaft und hob den Teamgeist, den Einsatz und die Geschlossenheit der Mannschaft hervor. Im Anschluss fand ein gemeinsames Abendessen statt.

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Stocker sagte: "Unser Nationalteam hat gezeigt, was durch Zusammenhalt möglich ist. Das ist mehr als ein sportlicher Erfolg. Es ist auch ein Signal an die Menschen in Österreich: Glauben wir an unser Land und arbeiten wir gemeinsam am Aufschwung. Denn gemeinsam können wir alles schaffen."

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Teamchef Ralf Rangnick bezeichnete Stockers Besuch als "ein schönes Zeichen der Wertschätzung für die Mannschaft und das Betreuerteam. Man merkt, dass die Vorfreude auf die WM in Österreich von Tag zu Tag wächst. Diese Unterstützung nehmen wir gerne mit."