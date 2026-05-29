Kurz vor WM: Iran wartet immer noch auf US-Visa

Nur noch zwei Wochen bis zum Anpfiff der Fußball-WM, doch für die iranische Nationalmannschaft ist eine zentrale Frage weiterhin ungelöst. Nach Angaben eines Diplomaten fehlen dem Team noch immer wichtige Einreisedokumente für die USA.

Knapp zwei Wochen vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft ist die Einreise des iranischen Nationalteams in die USA offenbar noch immer ungeklärt. Laut Irans Botschafter in Mexiko, Abolfazl Pasandideh, steht bislang nicht fest, ob Spieler und Betreuer rechtzeitig die nötigen Visa erhalten werden.

„Wir wissen nicht, ob sie den Spielern ihre Visa erteilen werden oder nicht“, sagte der Botschafter am Donnerstag.

Team weicht nach Mexiko aus

Eigentlich hatte die Mannschaft geplant, ihr WM-Quartier in den USA aufzuschlagen. Wegen der angespannten politischen Lage und offener Visa-Fragen wurde dieser Plan jedoch verworfen. Stattdessen soll das Team nun in Mexiko untergebracht werden, nahe der Grenze zu den Vereinigten Staaten. Dort will sich die Auswahl auf das Turnier vorbereiten.

Der Botschafter kritisierte zugleich, dass zugesagte Schritte der US-Seite bislang nicht umgesetzt worden seien.

Politische Lage belastet Vorbereitung

Die Situation gilt auch deshalb als heikel, weil die Beziehungen zwischen Washington und Teheran zuletzt massiv eskalierten. Nach militärischen Auseinandersetzungen zwischen dem Iran, den USA und Israel waren Zweifel aufgekommen, ob die Teilnahme des Iran überhaupt gesichert ist. Aktuell gilt zwar eine Waffenruhe, die Lage bleibt jedoch angespannt.

Für den Iran wird es bei der WM auch sportlich schnell ernst. Die ersten beiden Gruppenspiele sind in Los Angeles angesetzt: Zunächst trifft die Mannschaft am 15. Juni auf Neuseeland, wenige Tage später folgt das Duell mit Belgien. Das dritte Vorrundenspiel steigt am 26. Juni in Seattle, dort wartet Ägypten.

Ob das Team rechtzeitig und vollständig einreisen kann, bleibt vorerst offen.