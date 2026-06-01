Lebensgefahr: Fußball-Profi erlitt Hirnblutung

Große Sorgen beim deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden: Der Verteidiger Lars Bünning (28) musste mit einer Hirnblutung ins Krankenhaus. Er befand sich sogar in Lebensgefahr.

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Der Verein teilte mit, dass der Spieler ohne äußere Einwirkung eine spontane Hirnblutung erlitt. Die lebensnotwendige Operation wurde sofort durchgeführt und ist erfolgreich verlaufen.

Klub steht hinter ihm

Bünning soll bei vollem Bewusstsein sein und wird intensivmedizinisch betreut. Als nächster Schritt werden seine Rehabilitationsmaßnahmen eingeleitet.

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Dynamo-Sportchef Sören Gonther erklärt: "Die Nachricht ist ein absoluter Schockmoment für uns gewesen. In solchen Situationen rückt der Fußball vollkommen in den Hintergrund, denn nichts ist wertvoller als die Gesundheit." Weiter betont er: "Zum Glück ist die Operation sehr gut verlaufen und Lars ist wieder bei vollem Bewusstsein. Der gesamte Verein ist in Gedanken bei ihm und seinen Angehörigen. Wir werden ihn auf seinem Genesungsprozess bestmöglich unterstützen."

Hochzeit vor wenigen Tagen

Erst vor wenigen Tagen heiratete Bünning in Dresden seine Partnerin Sina. Der Innenverteidiger wollte sich, wie seine Teamkollegen, nach einer sehr anstrengenden Saison erholen. Doch nun sorgen sich seine Familie und Mitspieler um ihn.

Bünning wechselte 2023 vom 1. FC Kaiserslautern zu Dynamo Dresden. In der Aufstiegssaison 2024/25 gehörte er bei den Sachsen zu den Aufstiegshelden.