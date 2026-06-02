Transfer-Knall: Bayern will Liverpool-Superstar

Der FC Bayern könnte im Sommer einen echten Transfer-Coup landen.

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Nach übereinstimmenden Medienberichten beschäftigen sich die Münchner intensiv mit einer Verpflichtung von Innenverteidiger Ibrahima Konaté, der den FC Liverpool nach fünf Jahren verlässt und ablösefrei auf den Markt kommt.

© Getty Images

Lange Zeit deutete vieles darauf hin, dass der französische Nationalspieler seinen Vertrag an der Anfield Road verlängern würde. Noch im April hatte Konaté selbst erklärt, eine Einigung sei "nah" und ein Verbleib in Liverpool sein Wunsch. Inzwischen steht aber fest, dass Konaté Liverpool als Free Agent verlassen wird. Der Premier-League-Klub bestätigte den Abschied des 27-Jährigen, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft. Damit gehört der Franzose zu den begehrtesten Spielern des diesjährigen Transfermarktes.

Transfer-Poker

Nach Informationen von "Caught Offside" haben Vertreter des Spielers bereits Gespräche mit dem FC Bayern und Real Madrid aufgenommen. Ähnliche Berichte kamen zuletzt auch aus Frankreich. Demnach beobachten mehrere europäische Spitzenvereine die Situation genau und prüfen konkrete Angebote. Bayern soll dabei zu den aussichtsreichsten Interessenten zählen. Für die Münchner wäre Konaté eine hochkarätige Lösung für die Innenverteidigung. An der Säbener Straße wird seit Wochen über Veränderungen im Defensivzentrum spekuliert. Sowohl Min-jae Kim als auch Hiroki Ito gelten als Verkaufskandidaten. Sollte einer der beiden den Verein verlassen, müsste Bayern auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Allerdings wäre Konaté trotz fehlender Ablösesumme alles andere als ein Schnäppchen. Branchenüblich verlangen Spieler dieser Kategorie neben einem Spitzengehalt oftmals hohe Handgelder und Bonuszahlungen. Genau diese Faktoren könnten den Gesamtaufwand in die Höhe treiben. Neben Bayern und Real Madrid wurde zuletzt auch der FC Chelsea als möglicher Interessent gehandelt. Allerdings berichten englische Medien inzwischen, dass die Londoner von einem Vorstoß Abstand genommen haben. Damit scheint sich der Zweikampf zunehmend auf Bayern und Real Madrid zuzuspitzen.

Für zusätzliche Brisanz sorgt, dass die spanischen Medien bereits über eine mögliche Einigung zwischen Konaté und Real Madrid spekulieren. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang jedoch nicht.