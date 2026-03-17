Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Nonnen von Goldenstein
© APA/BARBARA GINDL

Keine Veruntreuung

Goldenstein-Nonnen: Ermittlungen eingestellt

17.03.26, 10:34
Teilen

Der Streit um die Nonnen von Goldenstein hat in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.  

Salzburg. Die Sprecherin der drei Goldenstein-Nonnen war von einer Salzburgerin angezeigt worden, weil 32.000 Euro zweckwidrig verwendet worden sein könnten. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat nun aber jetzt das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Veruntreuung eingestellt. 

Die Beschuldigte hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und angekündigt ihr Konto offenzulegen. Auch ein Bereicherungsvorsatz hat sich nicht feststellen lassen. Damit ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen, denn die Anzeigerin kann innerhalb von zwei Wochen noch einen Begründungsantrag stellen. Danach hat sie weitere zwei Wochen Zeit, um einen Fortführungsantrag einzubringen. Erst wenn diese Fristen verstrichen sind, werde die Einstellung laut Staatsanwaltschaft gegenüber orf.at rechtskräftig.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen