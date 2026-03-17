Goldenstein-Nonnen: Ermittlungen eingestellt

Der Streit um die Nonnen von Goldenstein hat in den vergangenen Monaten immer wieder für Schlagzeilen gesorgt.

Salzburg. Die Sprecherin der drei Goldenstein-Nonnen war von einer Salzburgerin angezeigt worden, weil 32.000 Euro zweckwidrig verwendet worden sein könnten. Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat nun aber jetzt das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Veruntreuung eingestellt.

Die Beschuldigte hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und angekündigt ihr Konto offenzulegen. Auch ein Bereicherungsvorsatz hat sich nicht feststellen lassen. Damit ist das Verfahren noch nicht abgeschlossen, denn die Anzeigerin kann innerhalb von zwei Wochen noch einen Begründungsantrag stellen. Danach hat sie weitere zwei Wochen Zeit, um einen Fortführungsantrag einzubringen. Erst wenn diese Fristen verstrichen sind, werde die Einstellung laut Staatsanwaltschaft gegenüber orf.at rechtskräftig.