Verkaufte Ziege klammert sich an Besitzer und weint wie ein Mensch

Herzzerreißende Szenen spielten sich beim Verkauf einer Ziege ab. Das Tier klammerte sich an den Besitzer und weinte wie ein Baby, als es weggegeben werden sollte.

Ein Video, welches auf den sozialen Medien für Aufruhr sorgt, erweicht das Herz vieler User. Eine verkaufte Zeige klammert sich an seinen Besitzer und weint wie ein Kind. Der Twitter User ram_vegan postete das Video mit der Bildunterschrift. "Auch Tiere, die nicht sprechen können, haben Gefühle und Emotionen. Obwohl sie nicht sprechen können, lieben sie ihren Besitzer innig."

Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, können Ziegen weinen oder "blöken, um zu kommunizieren". Sie können ihre Stimme erheben, wenn sie hungrig oder verletzt sind oder ihrer Herde Gefahr signalisieren.

User zeigten sich über das Verhalten der Menschen gegenüber Tieren entsetzt. "Es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen für all das geradestehen müssen.", so ein User.