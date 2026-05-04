Mit Feuerzeug hantiert: T-Shirt von Fünfjährigem brannte

Dramatische Minuten hat Montagnachmittag ein Fünfjähriger in Heinfels in Osttirol erlebt: Der Bub hantierte mit einem Feuerzeug, worauf sich plötzlich sein T-Shirt entzündete.
Die Mutter löschte es und setzte einen Notruf ab.
- Arbeiter (34) von Betonplatte erschlagen
- Sozialhilfeempfänger war ständig auf Reisen
- Anwalt-Pärchen täuschte Einbruch vor: 75.000 Euro veruntreut
Der verletzte Fünfjährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, berichtete die Polizei am Abend.