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© sxc

In Osttirol

Mit Feuerzeug hantiert: T-Shirt von Fünfjährigem brannte

04.05.26, 22:36
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Dramatische Minuten hat Montagnachmittag ein Fünfjähriger in Heinfels in Osttirol erlebt: Der Bub hantierte mit einem Feuerzeug, worauf sich plötzlich sein T-Shirt entzündete. 

Die Mutter löschte es und setzte einen Notruf ab.

Der verletzte Fünfjährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, berichtete die Polizei am Abend.

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