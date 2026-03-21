Marquez nach Verzögerung Sprint-Sieger in Brasilien

Der Spanier Marc Marquez hat am Samstag nach einem um eineinhalb Stunden verspäteten Beginn den Sprint beim Motorrad-Grand-Prix von Brasilien in Goiania für sich entschieden.

Für den Weltmeister war es auf seiner Ducati der erste Triumph in dieser Saison. Der 33-Jährige übernahm in der 13. von 15 Runden die Führung vom aus der Pole Position gestarteten Italiener Fabio Di Giannantonio und behauptete diese knapp bis zur Ziellinie.

Ex-Weltmeister Jorge Martin fuhr als Dritter erstmals für Aprilia aufs Podest. WM-Leader Pedro Acosta, der den ersten Saisonsprint beim Auftakt in Thailand vor Landsmann Marquez gewonnen hatte, kam als bester KTM-Pilot nicht über Rang neun hinaus. Zur Verzögerung war es gekommen, da dringende Reparaturen am Ayrton Senna Circuit vorgenommen werden mussten. Es hatte sich ein Loch gebildet - vermutlich infolge der sintflutartigen Regenfälle, die in den vergangenen Tagen über Goiania niedergegangen waren.