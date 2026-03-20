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Russell Verstappen
© Getty

Geheime Klausel

Wechsel-Hammer: Verstappen soll Russell bei Mercedes ersetzen

20.03.26, 10:21
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Die neue Formel-1-Saison ist erst zwei Rennen alt, dennoch beginnt sich das Wechselkarussell schon langsam zu drehen.

Im Vorjahr wurde viel über die Zukunft von Max Verstappen bei Red Bull und Lewis Hamilton bei Ferrari spekuliert. Am Ende blieben beide Superstars bei ihren Teams. Während der Brite nach der Reglement-Änderung sich an der Weltspitze zurückmeldet und in China wieder aufs Podest fuhr, fährt der Niederländer den eigenen Erwartungen weit hinterher.

Nach Platz 6 in Australien musste der vierfache Weltmeister in China sein Auto vorzeitig abstellen. "Ich habe beim Fahren derzeit keinen Spaß", gestand der 28-Jährige nach dem Asien-Rennen. Dennoch fühlt er sich beim österreichischen Rennstall wohl und ist bei der Weiterentwicklung des Autos voll eingebunden.

Dennoch herrscht bei den Bullen Alarmstufe Rot. Man muss das Aushängeschild und den wohl aktuell besten Fahrer im Feld unbedingt halten. Das wäre allerdings nur möglich, wenn man einen Weg aus der Krise findet und ein Auto auf den Asphalt stellen kann, mit dem Verstappen auch wieder eine Sieg-Chance hat.

Erstes Rennen für Mercedes im Mai

Kurz vor dem Auftakt in Melbourne wurde bekannt, dass Verstapen heuer bei den 24 Stunden vom Nürburgring für Mercedes an den Start gehen wird. Direkt flammten weitere Spekulationen auf, dass es der erste Schritt in Richtung Teamwechsel zu den Silberpfeilen wäre.

Laut Berichten aus England soll im Hintergrund schon der Hammer-Wechsel von Verstappen vorbereitet werden. Er soll bei Mercedes ausgerechnet WM-Leader George Russell ersetzen. Der 28-jährige Brite hat im Vorjahr seinen Vertrag nur um ein Jahr verlängert und soll eine Klausel verankert haben, mit der sich sein Arbeitspapier nur unter bestimmten Bedingungen verlängert.

Welche genau das sind, wurde nicht kommuniziert. Sollte China-Sieger Kimi Antonelli allerdings seinen Erfolgslauf fortsetzen, würde Russell schnell am Abstellgleis landen und der Weg für den Verstappen frei werden.

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