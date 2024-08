Koks-Skandal erschüttert Olympia

Der nächste Eklat bei Olympia 2024! Ein australischer Hockey-Spieler manövriert sich nach dem Viertelfinal-Aus in ein noch tieferes Loch – und landete prompt in der Zelle!

Ein Spieler der australischen Hockey-Mannschaft ist bei den Olympischen Spielen in Paris verhaftet worden. Dies gab Australiens Olympia-Komitee am Mittwoch bekannt. Die Staatsanwaltschaft in Paris teilte darüber hinaus mit, dass ein Spieler beim Kauf von Kokain erwischt wurde. Polizeibeamte hätten die Übergabe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beobachtet und Verkäufer und Käufer in Gewahrsam genommen. Eine Anklage wurde bis dato noch nicht erhoben.

Laut französischen Medienberichten wollte der Spieler ein Gramm Kokain erwerben. Australiens Hockey-Männer waren am Sonntag im Viertelfinale nach einem 0:2 gegen die Niederlande aus dem Turnier ausgeschieden.