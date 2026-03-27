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Mit dem Familienland*Pass günstiger durch die Osterferien
© NLK Pfeffer

Familienfreude

Mit dem Familienland*Pass günstiger durch die Osterferien

27.03.26, 13:22
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Die Osterferien sind die perfekte Gelegenheit für Familien, gemeinsam etwas zu erleben. Und mit dem Familienland*Pass lassen sich bei Ausflügen, Einkäufen, Gastronomiebesuchen sowie bei Kultur-, Freizeit- und Tourismusbetrieben spürbar Kosten sparen. 

"Mehr als 500 Partner in Niederösterreich und darüber hinaus gewähren attraktive Rabatte, sobald der Familienland*Pass vorgezeigt wird“, betont Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Praktisch für unterwegs: Mit der Familienland-App ist der Familienland*Pass jetzt auch digital immer griffbereit und alle Partnerbetriebe nach Regionen und Kategorien übersichtlich aufgelistet.

Die Aktion „Frühlingserwachen“

Diese bringt zusätzlich frischen Schwung in die gemeinsame Familienzeit: Bis 26. April profitieren alle Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes von zusätzlichen, exklusiven Vorteilen. 16 ausgewählte Partnerbetriebe überraschen mit besonderen Rabatten, Extras und kleinen Goodies, die den Familienausflug noch attraktiver machen.

NÖ: "Bunter Herbst" mit Familienland*Pass

Teschl-Hofmeister sagt: „Der kostenlose Familienland*Pass lädt dazu ein, gemeinsam etwas zu unternehmen – besonders in den Ferien – und dabei spürbar Geld zu sparen. Lassen Sie sich vom vielfältigen Angebot des Familienland*Passes inspirieren und nutzen Sie die vielen Vorteile. Ich wünsche allen ein schönes Osterfest im Kreise der Familie und erholsame Feiertage.“

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