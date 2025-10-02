NÖ: "Bunter Herbst" mit Familienland*Pass

Mit speziellen Aktionen, vergünstigten Eintritten und exklusiven Rabatten bietet der Familienland*Pass (vormals NÖ Familienpass) im Herbst ein vielfältiges Programm für Groß und Klein. Von 4. Oktober bis 16. November gibt es bei ausgewählten Partnerbetrieben ganz besondere Vorteile.

"Von 4. Oktober bis 16. November sind Inhaberinnen und Inhaber der Vorteilskarte eingeladen, die abwechslungsreichen Aktionen im Rahmen des 'Bunten Herbsts‘ zu nutzen", sagt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). "Ich freue mich über die ungebrochen große Beliebtheit des Familienland*Passes, der das ganze Jahr über bei mehr als 500 Partnerbetrieben mit Rabatten und Ermäßigungen besticht. Bereits seit Jahrzehnten begleitet die Vorteilskarte Familien in Niederösterreich über Generationen hinweg und hilft dabei, spürbar die Geldbörse zu entlasten – im Sinne der besten Zukunft für unsere Kinder."

Barbara Trettler, Geschäftsführerin der Familienland Niederösterreich GmbH, und Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. © NLK Burchhart

Im Rahmen der Aktion "Bunter Herbst“ gewähren 16 ausgewählte Partnerbetriebe, zusätzlich zu den bestehenden Vorteilen, ganz besondere Zuckerl. Zu den Highlights gehören etwa eine 1+1-Gratis-Aktion auf Eintrittskarten im Acht-Millimeter-Kino in Mank. Im Haus der Wildnis in Lunz am See bekommt man die Familieneintrittskarte um 20% vergünstigt. Die Semmering Hirschenkogel Bergbahnen GmbH gewährt 20% Ermäßigung auf die All-In-Kombi-Karte. In der Waldviertler Erdäpfelwelt Schweiggers bezahlt man nur 5 statt 10 Euro Eintritt und viele weitere Partnerbetriebe locken im Rahmen des "Bunten Herbsts“ mit attraktiven Aktionen und Goodies.