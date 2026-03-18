Volksschüler verwüsteten Tiroler Kirche

Die Polizei konnte jene Vandalen, die eine Kirche verwüstet hatten, ausforschen. Die Kids im Alter von nur sieben und zehn Jahren schlugen auch in einer Schule zu.

Tirol. Zwei Schüler im Alter von sieben und zehn Jahren sind laut Polizei für Beschädigungen in der Pfarrkirche in Absam (Bezirk Innsbruck-Land), die am vergangenen Sonntag angerichtet worden waren, verantwortlich. Die Buben sollen unter anderem eine Vase mit Kunstblumen, mehrere Seiten aus Gotteslobbüchern sowie Kärtchen mit religiösen Abbildungen angezündet haben. Zudem wurden Desinfektionsmittelflaschen ausgeschüttet und der Inhalt eines Weihwasserkessels auf dem Boden entleert.

Die Ermittler waren den Kindern am Montag durch den Brand eines Mistkübels in einer Absamer Schule auf die Spur gekommen. Bei der Befragung gaben sie zu, den Mülleimer in Brand gesteckt zu haben und auch für das Feuer in der Kirche verantwortlich gewesen zu sein.