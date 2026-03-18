Bereits 400 "Mängel-Bushaltestellen"

Bei der VCÖ-Initiative "Haltestellen im Fahrgast-Check" haben Fahrgäste in Niederösterreich bereits 406 Bushaltestellen mit Mängeln gemeldet.

Am häufigsten wurde als Problem ein fehlender Witterungsschutz angegeben. ). Bei jeder dritten gemeldeten Bushaltestelle wird die Querung der Straße zur Haltestelle von den Fahrgästen als nicht sicher erlebt. Noch bis 30. April können Haltestellen mit Mängeln auf https://map.vcoe.at eingetragen werden.

"Haltestellen im Fahrgast-Check"

"Die zahlreichen Meldungen zeigen, wie wichtig sichere und gute Haltestellen für die Fahrgäste sind. Die Bus-Fahrgäste leisten einen wichtigen Beitrag, um Staus und andere Verkehrsprobleme zu verringern. Umso wichtiger ist es, dass die Haltestellen nicht vernachlässigt werden", stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Der VCÖ hat die Initiative "Haltestellen im Fahrgast-Check" gestartet, um notwendige Verbesserungen bei Bushaltestellen aufzuzeigen.

Nach drei Wochen zieht der VCÖ eine erste Zwischenbilanz

In Niederösterreich wurden bereits in 147 Gemeinden insgesamt 406 Haltestellen gemeldet und auf Mängel hingewiesen. Dabei konnten mehrere Mängel genannt werden. Am häufigsten, nämlich bei 46 Prozent, wurde fehlender Witterungsschutz als Problem genannt. Bei 33 Prozent der gemeldeten Haltestellen gibt es laut Fahrgästen keine Beschattung, was angesichts der zunehmenden Anzahl an Hitzetagen im Sommer ein wachsendes Problem ist. Bei 32 Prozent der gemeldeten Haltestellen fehlen Radabstellmöglichkeiten, bei 27 Prozent fehlt eine Sitzmöglichkeit, bei 20 Prozent fehlt eine Beleuchtung, bei 19 Prozent ist die Fahrgastinformation mangelhaft und 13 Prozent der gemeldeten Haltestellen sind laut Fahrgästen nicht barrierefrei.

Verkehrssicherheit im Fokus

Einen Schwerpunkt setzt der VCÖ beim Haltestellen-Check auch auf die Verkehrssicherheit im Umfeld von Haltestellen. 24 Prozent der gemeldeten Haltestellen sind laut Fahrgästen nicht über einen Gehsteig oder Gehweg erreichbar, bei sogar 35 Prozent wird der Straßenübergang zur Haltestelle von den Fahrgästen als nicht sicher erlebt. "Mit Bussen sind viele Schüler sowie ältere Menschen unterwegs. Umso wichtiger ist es, dass es sichere Straßenübergänge zur Haltestelle gibt", betont VCÖ-Expertin Schenk. Gerade bei Haltestellen an Freilandstraßen ist es für die Sicherheit der Fahrgäste wichtig, dass hier ein niedrigeres Tempolimit für den Kfz-Verkehr gilt und es zudem Querungshilfen, wie beispielsweise eine Mittelinsel, gibt.