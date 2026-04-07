Wirbel vor CL-Kracher: Real will DIESEN Bayern-Star

Die Königlichen haben den 29-fachen Nationalspieler auf dem Zettel.

Heute Dienstag kommt es zum Giganten-Duell: Im Viertelfinal-Hit treffen Real Madrid und der FC Bayern zum bereits 29. Mal in der Königsklasse aufeinander - kein Duell gab es öfter. Ein Schlüsselspieler aus Münchner Sicht soll Konrad Laimer werden. Dem Salzburger kommt die Aufgabe zu, Reals Offensivstars zu entschärfen. Die Bayern setzen wieder auf den zuletzt angeschlagenen Harry Kane.

Vor dem Hit sorgen Transfer-Gerüchte für Wirbel. Wie Transfer-Insider Ekrem Konur berichtet, haben die Königlichen nicht nur Michael Olise auf dem Zettel, sondern auch Josip Stanisic.

Königliches Interesse

Der 26-jährige Kroate kommt bei Kompany regelmäßig zum Zug und ist in der Defensive flexibel einsetzbar. Genau dieses Profil soll auch für Real interessant sein – die Königlichen sollen laut Konur vor allem einen fehlerarmen Spieler suchen.

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Stanisic steht bei den Bayern allerdings noch bis 2029 unter Vertrag und der deutsche Meister denkt gar nicht daran, den 26-Jährigen abzugeben. Trainer Kompany betonte zuletzt, wie wichtig der Kroate ist. „Stanisic spielt nicht nur gut als Außenverteidiger, sondern auch als Innenverteidiger. Das hat viel zu tun mit seiner Spielintelligenz.“