Nach Debakel: Liverpool trifft Trainer-Entscheidung

Meister-Trainer Arne Slot steht schwer in der Kritik.

Spätestens seit dem 0:4-Debakel gegen Manchester City im FA Cup ist Liverpool-Trainer Arne Slot schwer angezählt. Während viele Fans bereits die Entlassung des Niederländers fordern, warten die Klub-Bosse aber noch ab. Wie mehrere englische Medien übereinstimmend berichten, soll der 47-Jährige bis auf Weiteres im Amt bleiben.

Xabi Alonso soll übernehmen

So soll erst nach dem Saisonende die Situation analysiert und über einen möglichen Trainerwechsel entschieden werden. Berichten zufolge soll mit Xabi Alonso der neue Coach allerdings schon feststehen.

© Getty

Der Spanier ist zu einer Rückkehr an die Anfield Road bereit, möchte das Traineramt aber nicht mitten in der Saison antreten.

Slots letzte Chance, noch länger Trainer des FC Liverpool zu bleiben, ist die Champions League. Holen die Reds den Titel in der Königsklasse, könnte der Niederländer wohl noch im Amt bleiben. Dafür müssten die Engländer aber zunächst im Viertelfinale Titelverteidiger Paris eliminieren.

Unterdessen berichtet der X-Account „Indykaila News“ davon, dass Slot sein Amt bereits selbst zur Verfügung stellte. Bei einer entsprechenden finanziellen Entschädigung könnte der Niederländer von sich aus im Sommer die Reißleine ziehen.