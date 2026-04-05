Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
szoboszlai
© Getty Images

Nach Pokal-Klatsche

Liverpool-Fans regen sich über Ex-Salzburg-Star Szoboszlai auf

05.04.26, 23:02
Teilen

Dominik Szoboszlai (25) wird nach der 0:4-Niederlage gegen Manchester City im FA Cup von den Liverpool-Fans direkt angegriffen. Sie kritisierten sein Verhalten gegenüber den angereisten Reds-Fans.

Nach 60 Minuten war das FA-Cup-Viertelfinale zwischen Manchester City und FC Liverpool schon entschieden. Arne Slots Team lag schon mit 4:0 zurück. Unter anderem erzielte Erling Haaland (25) ein Hattrick und Mohamed Salah (33) verschoss in der Schlussphase einen Elfmeter.

Ein Großteil der rund 8.000 Liverpool-Fans verließ sogar vorzeitig das Stadion. Nach dem Abpfiff versuchte Szoboszlai mit seinen Teamkollegen, die restlichen Fans aufzumuntern.

"Haben diese Spieler überhaupt eine Ahnung"

Doch sie kritisierten ihr Team für die schlechte Leistung. Darauf reagierte der 25-Jährige sichtlich. Er zuckte mehrmals mit seinen Schultern, stellte das Applaudieren ein und gestikulierte in Richtung der Zuschauer. Teamkollege Federico Chiesa (28) griff ein und führte Szoboszlai von den Fans weg.

In den sozialen Medien wurde ein Video von der Szene verbreitet. Dabei reagieren die Fans darauf. Ein Fan kommentierte: "Haben diese Spieler überhaupt eine Ahnung, was es kostet, nach einer harten Arbeitswoche zu all diesen Spielen zu reisen, während die überwiegende Mehrheit der Fans einen Großteil ihres Lohns dafür ausgibt, sich das anzusehen? Und diese Millionäre haben dann noch die Frechheit, um weitere Unterstützung zu bitten!"

"Was für ein verdammt arroganter Spieler"

Ein weiterer Fan schrieb: "Was für ein verdammt arroganter Spieler! Wie kann er es wagen – ein Schlag ins Gesicht der zahlenden Gästefans!" Ein Fan schimpft: "Die Gästefans zahlen deine Gehälter, klatscht und verschwindet im Spielertunnel. Theatralik kommt bei den Fans nicht an."

Derzeit herrscht Krisenstimmung beim FC Liverpool. Die Reds befinden sich in der Premier League auf dem fünften Platz und müssen noch um einen Champions-League-Platz kämpfen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen