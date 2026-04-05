Liverpool-Fans regen sich über Ex-Salzburg-Star Szoboszlai auf

Dominik Szoboszlai (25) wird nach der 0:4-Niederlage gegen Manchester City im FA Cup von den Liverpool-Fans direkt angegriffen. Sie kritisierten sein Verhalten gegenüber den angereisten Reds-Fans.

Nach 60 Minuten war das FA-Cup-Viertelfinale zwischen Manchester City und FC Liverpool schon entschieden. Arne Slots Team lag schon mit 4:0 zurück. Unter anderem erzielte Erling Haaland (25) ein Hattrick und Mohamed Salah (33) verschoss in der Schlussphase einen Elfmeter.

Ein Großteil der rund 8.000 Liverpool-Fans verließ sogar vorzeitig das Stadion. Nach dem Abpfiff versuchte Szoboszlai mit seinen Teamkollegen, die restlichen Fans aufzumuntern.

"Haben diese Spieler überhaupt eine Ahnung"

Doch sie kritisierten ihr Team für die schlechte Leistung. Darauf reagierte der 25-Jährige sichtlich. Er zuckte mehrmals mit seinen Schultern, stellte das Applaudieren ein und gestikulierte in Richtung der Zuschauer. Teamkollege Federico Chiesa (28) griff ein und führte Szoboszlai von den Fans weg.

In den sozialen Medien wurde ein Video von der Szene verbreitet. Dabei reagieren die Fans darauf. Ein Fan kommentierte: "Haben diese Spieler überhaupt eine Ahnung, was es kostet, nach einer harten Arbeitswoche zu all diesen Spielen zu reisen, während die überwiegende Mehrheit der Fans einen Großteil ihres Lohns dafür ausgibt, sich das anzusehen? Und diese Millionäre haben dann noch die Frechheit, um weitere Unterstützung zu bitten!"

"Was für ein verdammt arroganter Spieler"

Ein weiterer Fan schrieb: "Was für ein verdammt arroganter Spieler! Wie kann er es wagen – ein Schlag ins Gesicht der zahlenden Gästefans!" Ein Fan schimpft: "Die Gästefans zahlen deine Gehälter, klatscht und verschwindet im Spielertunnel. Theatralik kommt bei den Fans nicht an."

Derzeit herrscht Krisenstimmung beim FC Liverpool. Die Reds befinden sich in der Premier League auf dem fünften Platz und müssen noch um einen Champions-League-Platz kämpfen.