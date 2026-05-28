Aus in Runde zwei! Hitze-Kollaps schockt Superstar Sinner

Unfassbares Drama um Jannik Sinner (24)! Der Weltranglisten-Erste stand bei den French Open bereits mit einem Bein in Runde drei, führte gegen den Argentinier Juan Manuel Cerúndolo souverän mit 6:3, 6:2, 5:1 – ehe das Match in Paris völlig eskalierte.

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner ist am Donnerstag in der zweiten Runde der Tennis-French-Open überraschend ausgeschieden. Der Südtiroler hatte am Donnerstag gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo die ersten beiden Sätze 6:3,6:2 gewonnen und im dritten Satz auf den Matchgewinn aufgeschlagen, Krämpfe warfen ihn aber aus der Bahn. Nach einem Medical Time-out machte Sinner nur noch zwei Games, unterlag nach insgesamt 3:36 Stunden 6:3,6:2,5:7,1:6,1:6.

Es ist die erst dritte Saisonniederlage Sinners, zuletzt hatte er 30 Partien en suite gewonnen. Nach dem verletzungsbedingten Verzicht auf ein Antreten von Carlos Alcaraz hatte Sinner als klarer Titelfavorit gegolten. Im Vorjahr hatte er den Titel in Roland Garros nach eigenen Matchbällen gegen Alcaraz nur knapp verpasst. Durch Sinners Out ist nun Alexander Zverev als Nummer zwei der höchstgereihte Spieler im Turnier. Dem Deutschen bietet sich nun eine große Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph.