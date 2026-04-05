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Lennart Karl Tom Bischof Josefine Scholl
© Getty

Brisantes Video

Ausgeplaudert: Tochter von Bayern-Legende verrät Details zu Lennart Karls Liebesleben

Von
05.04.26, 17:29
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Die Gerüchte um das Liebesleben von Bayern-Shootingstar Lennart Karl nehmen nach einem aufgetauchten Video wieder Fahrt auf. 

Am Samstag retteten Lennart Karl und Tom Bischof mit ihren Toren den Sieg des FC Bayern beim SC Freiburg. Die beiden gelten als größte Entdeckungen der Saison und verstehen sich auch abseits des Platzes hervorragend.

Aus sportlicher Sicht läuft es bei beiden nach Wunsch und mit wie viel Emotion vor allem Karl hinter seinem Aufstieg beim deutschen Rekordmeister steht, zeigte auch sein Nackt-Jubel in Freiburg. Abseits des Platzes sieht es allerdings anders aus. Bischof hat sein Glück bereits gefunden, Karl hingegen ist offiziell noch solo unterwegs.

Gerüchte um frische Liebe

Dennoch kursieren seit Wochen Gerüchte, dass der 18-jährige Publikumsliebling ebenfalls seine Herzdame gefunden hat. Dabei soll es sich um die Model-Influencerin Zoe Käppelle (22) handeln. Bestätigt haben es die beiden allerdings bislang noch nicht.

Doch nun ist ein Video aufgetaucht, das die Gerüchteküche wieder richtig brodeln lässt. Käppele und Josefine Scholl, die Tochter von Bayern-Legende Mehmet, feierten den Zittersieg der Bayern gemeinsam. Für Gesprächsstoff sorgt das, weil Scholl mit Bischof zusammen ist.

Haben hier also die beiden Spielerfrauen der Sieg-Torschützen des FC Bayern gemeinsam gefeiert und das Rätselraten um Karls Beziehungsstatus verraten? Die Fans sind sich mittlerweile sicher und freuen sich für die beiden.

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