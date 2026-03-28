Bayern-Juwel Lennart Karl debütiert im DFB-Team: Heftige Kritik von Ex-Münchner an Nagelsmann

Bayern-Youngster Lennart Karl feiert beim 4:3 gegen die Schweiz ein gelungenes DFB-Debüt. Während Florian Wirtz von ihm schwärmt, gab es vorab Kritik an seiner Nominierung von Ex-Bayern-Profi Markus Babbel.

Nach dem gestrigen 4:3-Erfolg in Basel gegen die Schweiz ist die Begeisterung groß. Vor allem ein Name steht neben Doppeltorschütze Florian Wirtz im Fokus: Lennart Karl. Der 18-jährige Bayern-Profi kam nach rund einer Stunde für Leroy Sané ins Spiel und wirbelte die Schweizer Abwehr gehörig auf. Laut Berichten der "FAZ" und "fcbinside" brachte der Debütant sofort Dynamik und Mut ins deutsche Offensivspiel.

Florian Wirtz, der das Spiel mit seinem Doppelpack prägte, fand nach dem Abpfiff nur lobende Worte für seinen neuen Teamkollegen. "Er ist ein Topspieler. Es macht sehr viel Spaß, mit ihm zu spielen", zitiert die "FAZ" den Ausnahmekönner. Wirtz ging sogar noch einen Schritt weiter und gab eine Prognose ab: "Er wird uns die nächsten Jahre so viel Spaß geben." Trotz des Hypes mahnte Wirtz jedoch auch zur Ruhe, um den Druck auf den 18-Jährigen nicht zu groß werden zu lassen.

Kritik von Markus Babbel

Dabei war die Nominierung des Youngsters im Vorfeld nicht unumstritten. Wie "sport1.de" berichtet, übte Ex-Nationalspieler und Ex-Bayern-Profi Markus Babbel deutliche Kritik an der Entscheidung von Julian Nagelsmann. "Ganz ehrlich: Ich kann es nicht ganz nachvollziehen", so Babbel. Er hätte Karl lieber bei der U21-Nationalmannschaft gesehen, die zeitgleich wichtige EM-Qualifikationsspiele bestreitet.

Geht es nach dem Experten, sei Karl bei der U21 für den Moment besser aufgehoben. "Das sind auch so zwei Spiele, du musst dich erst noch qualifizieren", sagte Babbel. Während Karl in Basel debütierte, besiegte die U21 Nordirland mit 3:0. Das nächste entscheidende Spiel gegen Griechenland steht am Dienstag (31. März, 18 Uhr) auf dem Programm.

Neben Karl standen vier weitere Bayern-Akteure auf dem Platz. Serge Gnabry glänzte mit einem Tor zum 2:2 und einer Vorlage, während Joshua Kimmich und Jonathan Tah Licht und Schatten zeigten. Auch in Österreich verfolgt man die Entwicklung des jungen Karl genau, da er als eines der größten Versprechen für die kommende Weltmeisterschaft gilt. Trotz der defensiven Wackler sorgte Karls Unbekümmertheit für einen hoffnungsvollen Start ins WM-Jahr 2026.