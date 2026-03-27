Das sind die Frauen der Bayern-Superstars

Hinter jedem starken Bayern-Spieler steht eine starke Frau. Von Social-Media-Ikonen über Profi-Sportlerinnen bis hin zu diskreten Jugendlieben – wir zeigen, wer die Herzen der Münchner Stars erobert hat.

Beim deutschen Rekordmeister sorgt derzeit nicht nur das sportliche Geschehen für Schlagzeilen, sondern auch das Privatleben der Stars.

Jüngst wurde bekannt, dass Lennart Karl (18) mit dem Model Zoe Käppele (22) liiert sein soll, die auf TikTok bereits eine halbe Million Follower begeistert. Doch auch bei den etablierten Profis gibt es spannende Einblicke in das Familienleben.

Hochzeiten und Nachwuchs bei den Routiniers

Anika Neuer (25) ist seit 2020 die Frau an der Seite von Manuel Neuer (40). Nach der standesamtlichen Trauung im November 2023 und der Geburt von Sohn Luca (2) im März 2024 feierte das Paar im vergangenen Juli eine große Hochzeit in Südtirol. Die Handballerin ist aktuell als Pilates-Trainerin am Tegernsee aktiv.

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Auch Sven Ulreich (37) ist bereits seit 2014 mit seiner Frau Lisa (38) verheiratet; das Paar hat eine Tochter namens Malia (10), musste jedoch im Sommer 2025 den schweren Verlust von Sohn Len (†6) verkraften.

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Abwehr-Star Dayot Upamecano (27) gab seiner Partnerin Sydney ebenfalls im Sommer 2025 das Ja-Wort, beide haben einen gemeinsamen Sohn.

Lange Liebesgeschichten und diskretes Glück

Eine wahre „Märchenhochzeit“ feierten Joshua Kimmich (31) und seine Lina bereits im Juni 2022 am Tegernsee. Kennengelernt haben sich die beiden 2014 im Ticket-Shop von Leipzig – heute haben die studierte Juristin und der Bayern-Leader vier gemeinsame Kinder. Lina gilt zudem als Herzstück der Spielerfrauen-Gemeinschaft und unternimmt viel mit Anika Neuer oder Ines-Sarah Laimer. Letztere ist die Jugendliebe von Konrad Laimer (28); die beiden lernten sich bereits in der Schule kennen und wurden Ende 2024 Eltern ihres ersten Kindes.

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Zwischen Rampenlicht und Privatsphäre

Während manche Paare ihr Glück offensiv teilen, halten sich andere bewusst zurück. Jonathan Tah (29) heiratete seine Frau Luisa im Juni 2023 am Comer See, hält ihr Profil jedoch privat.

Auch bei Raphael Guerreiro (32) und Josip Stanisic (25) treten die Ehefrauen nur selten bei Team-Events in Erscheinung.

Ganz anders sieht es bei der Kolumbianerin an der Seite von Luis Díaz aus: Gera Ponce (26) ist mit über 800.000 Followern auf Instagram selbst ein Star und erwartet mit dem Profi derzeit das dritte gemeinsame Kind.

Junge Liebe und soziale Verantwortung

Für Aufsehen sorgt auch die Beziehung von Tom Bischof (20) und Josefine Scholl (17), der Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl. Alisa nutzt ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken (110.000 Follower), um auf ihr Schicksal aufmerksam zu machen: Sie leidet am seltenen McCune-Albright-Syndrom.

Ebenfalls beständig zeigt sich die Beziehung von Leon Goretzka (31), der bereits seit 2015 mit seiner Partnerin liiert ist, diese jedoch weitestgehend aus dem öffentlichen Rampenlicht heraushält.