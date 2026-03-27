Torwart-Krise bei Bayern: Wer steht gegen Real Madrid im Tor?

Nach der Verletzung von Jonas Urbig droht ausgerechnet vor dem CL-Kracher gegen Real Madrid eine Torwart-Krise beim FC Bayern München.

Mit Manuel Neuer, Sven Ulreich und Jonas Urbig hat Bayern München eigentlich drei sehr gute Torhüter im Kader. Doch derzeit sind alle drei verletzt. Urbig musste wegen einer Kapselverletzung von der deutschen Nationalmannschaft abreisen. Laut DFB-Coach Julian Nagelsmann handelt es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme, so die "Abendzeitung München".

Wie lange Urbig ausfällt, ist aktuell unklar. Für Bayern kommen die Torwart-Probleme ausgerechnet zum falschen Zeitpunkt. Die Nummer Eins Manuel Neuer muss sich nach mehreren Muskelfaserrissen weiter an sein Comeback arbeiten. Sven Ulreich hat sich beim Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen einen Muskelbündelriss zugezogen.

Hoffnung liegt auf Neuer

Nun wird erneut über einen Einsatz des erst 16-jährigen Torwart-Talents Leonard Prescott diskutiert. Schon vor dem Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo war dieses Szenario ein Thema. Jetzt könnte Prescott sein Debüt ausgerechnet im legendären Estadio Santiago Bernabéu feiern.

Wie die "Abendzeitung München" berichtet, wird in den nächsten Tagen entschieden, wer im Bayern-Tor stehen soll. Die Hoffnungen liegen vor allem auf Manuel Neuer.