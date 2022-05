× ABBA: Erster Blick auf die Comeback-Show

Premiere für ''ABBAVoyage" in London. 3.000 Fans feierten am Donnerstag das "Live"-Comeback von ABBA. Die ersten Fotos, das erste Video, die Setlist.

„The Visitors“, der Titel-Song vom 1981er Abschieds-Album als Opener. Das selbstredende „The Winner Takes It All“ zum Finale. Und dazwischen fast nur Hits. Von „Mamma Mia“, über „Fernando“ und „Dancing Queen“ bis „Waterloo“. ABBA kehrten 42 Jahre nach dem letzten Konzert wieder auf die Bühne zurück. Am Donnerstag feierten in London Top-VIPs wie das schwedische Königspaar, Kate Moss, Keira Knightley, Kylie Minogue, Natalie Imbruglia, Sophie Ellis-Bextor, Zara Larsson oder Jarvis Cocker die Weltpremiere der Avatar-Show „ABBAVoyage“.

© Johan Persson/ABBA Voyage ×

© ABBA Voyage Press ×

ABBA live dabei. Agnetha Fältskog (72), Björn Ulvaeus (77), Benny Andersson (75) und Anni-Frid Lyngstad (76) werden dabei auf der Bühne mit unglaublichen 65 Millionen Pixel von ihren „ABBAtaren“ gedoubelt, feierten jedoch live-haftig im Publikum mit und ließen sich von den 3.000 Fans zum Schluss-Applaus feiern. Der erste geneinsame öffentliche Auftritt seit 36 Jahren!

© Johan Persson/ABBA Voyage ×

© Abba Voyage ×

Augen. Die Show erweckt Abba mit modernster Technik zu Leben. Viereinhalb Jahre Vorbereitung und über 1.000 Techniker waren dafür nötig. Das Ergebnis spricht für sich. Fast echte Konzert-Stimmung auch wenn es kein wirkliches 3D-Feeling gab und der „Uncanny Valley“-Effekt sichtbar blieb. Vor allem die Augen wirkten etwas leblos.

Jubel und Tränen. Das wurde alles mit den Hits wett gemacht. Auch mit den Comeback-Songs “Don't Shut Me Down” und “I Still Have Faith In You”. Dazu zeigte man zu „Eagle“ und „Lay All Your Love On Me“ vom Rekord-Film "Avatar" inspirierte Zwischen-Videos. Und spätestens beim Schlussfurioso mit “Waterloo”, “Dancing Queen”, “Thank You For The Music” und “The Winner Takes It All” kämpften die Fans mit den Tränen. „Dass muss man sehen um es zu wirklich zu glauben,“ jubelt auch die sonst so strenge BBC.

© Johan Persson/ABBA Voyage ×

Spannend: auf Welthits wie „The Name Of The Game“, „Super Trouper“ oder „Money Money Money“ hoffte man bei der Premiere vergebens. Die könnten aber im Lauf der Zeit - die London Show läuft mindestens bis 28. Mai 2023 - noch eingebaut werden. „Das-Show Konzept ist fließend,“ versprechen die Produzenten.



Das ist die Setlist der ABBA-Show:

The Visitors

Hole In Your Sole

SOS

Knowing Me, Knowing You

Chiquitita

Fernando

Mamma Mia

Does Your Mother Know?

Eagle

Lay All Your Love On Me

Summer Night City

Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

Voulez-Vous

When All Is Said And Done

Don't Shut Me Down

I Still Have Faith In You

Waterloo

Dancing Queen

Thank You For The Music

The Winner Takes It All