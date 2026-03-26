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Wings for Life
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Lidl unterstützt Wings for Life World Run

26.03.26, 10:00
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Wenn am 10. Mai 2026 tausende Menschen weltweit gleichzeitig für jene laufen, die es selbst nicht können, ist Lidl als starker Partner in Österreich mit an Bord. 

 Lidl Österreich kooperiert erstmals als „Official Fresh Food Partner“ mit dem Wings for Life World Run. Der heimische Lebensmittelhändler sorgt ab sofort dafür, dass die Teilnehmer:innen mit frischer Energie versorgt werden. Mit dieser Kooperation unterstreicht Lidl sein Engagement für den Breitensport in Österreich.

Seit über 20 Jahren setzt sich die Stiftung Wings for Life für das Ziel ein, Querschnittslähmung heilbar zu machen. Ein zentraler Aspekt des Wings for Life World Run ist, dass 100 % aller Startgelder und Spenden ohne Umwege direkt in die weltweite Forschung fließen. Ein Vorhaben, das Lidl nun aktiv als Partner des größten Charity-Laufs der Welt unterstützt.

Seit August 2024 hat Michael Kunz die Länderverantwortung von Lidl Österreich.

Seit August 2024 hat Michael Kunz die Länderverantwortung von Lidl Österreich.  

© Lidl Österreich

„Als neuer Partner ist es uns ein großes Anliegen, hier der Gesellschaft aktiv etwas zurückzugeben und echte Verantwortung zu übernehmen“, erklärt Michael Kunz, CEO von Lidl Österreich. „Der Wings for Life World Run ist ein herausragendes, karitatives Event. Eine großartige Sache, die wir ab sofort finanziell und vor allem mit frischen Lebensmitteln für die Sportler:innen unterstützen. Damit wollen wir einen Beitrag leisten, diese Veranstaltung in Zukunft noch breiter und erfolgreicher aufzustellen, um die Rückenmarksforschung weiter zu stärken.“

#teamlidl - Mitarbeiter laufen mit

Unter dem Namen #teamlidl werden viele Mitarbeiter:innen aus ganz Österreich am Lauf teilnehmen – wahlweise beim großen Flagship Run in Wien oder individuell per App. „Wir bringen unseren Teamgeist direkt auf die Laufstrecke. Als #teamlidl sammeln wir gemeinsam Kilometer für die Forschung und laufen für alle, die es selbst nicht können – für uns eine echte Herzensangelegenheit!”, so Michael Kunz.

Über den Wings for Life World Run

Beim Wings for Life World Run starten alle Teilnehmer weltweit zur exakt gleichen Zeit – das nächste Mal am Sonntag, den 10. Mai 2026, um exakt 13.00 Uhr (MESZ) . Es gibt keine feste Distanz und keine klassische Ziellinie. Stattdessen nimmt das sogenannte „Catcher Car“ als mobile Ziellinie 30 Minuten nach dem Startschuss die Verfolgung der Läufer und Rollstuhlfahrer auf. Sobald man von diesem Fahrzeug überholt wird, ist das persönliche Rennen beendet.

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