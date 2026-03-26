Vogelgrippe erreicht Europa: Erster Mensch infiziert

In Italien wurde erstmals ein Mensch mit dem Vogelgrippevirus H9N2 infiziert. Der Fall sorgt europaweit für Aufmerksamkeit. Experten geben jedoch vorerst Entwarnung.

In Italien ist der erste nachgewiesene Fall einer Infektion mit dem Vogelgrippevirus H9N2 beim Menschen registriert worden. Das bestätigte das Gesundheitsministerium in Rom. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen in der Lombardei lebenden Mann afrikanischer Herkunft. Er hatte sich dort mit dem Virusstamm angesteckt. Alle Kontaktpersonen wurden getestet – mit negativem Ergebnis.

Experten geben vorsichtig Entwarnung

Die Behörden betonen, dass es bislang keine Hinweise auf eine Übertragung von Mensch zu Mensch gibt. "Es besteht daher keine Alarmlage in Italien", erklärte Epidemiologe Gianni Rezza laut Medienberichten.

Dennoch bleibt die Lage unter Beobachtung: Die Gesundheitsbehörden haben die Überwachung verstärkt.

Seit 1998 nur wenige Fälle weltweit

Nach Angaben des European Centre for Disease Prevention and Control wurden seit 1998 weltweit 195 Infektionen mit A(H9N2) beim Menschen registriert, vor allem in Asien und Afrika. Zwei dieser Fälle endeten tödlich. Clusterbildungen oder bestätigte Mensch-zu-Mensch-Übertragungen wurden bisher nicht festgestellt. Als wahrscheinlichste Infektionsquelle gilt der direkte Kontakt mit infizierten Vögeln oder kontaminierten Umgebungen.

Gefährlicherer Stamm H5N1 sorgt weiter für Sorge

Neben H9N2 existiert mit H5N1 ein deutlich aggressiverer Vogelgrippe-Stamm. Auch dieser wurde in den vergangenen Jahren vereinzelt beim Menschen nachgewiesen, unter anderem in England, Spanien und der Türkei. Seit den frühen 2000er-Jahren wurden weltweit rund tausend Infektionen mit H5N1 registriert, viele davon mit schwerem Verlauf. Die Ansteckung erfolgt meist durch direkten Kontakt mit infiziertem Geflügel.

Das Virus befällt in erster Linie Vögel, wurde jedoch auch bereits bei verschiedenen Säugetieren nachgewiesen.