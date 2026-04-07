NÖ Bergerlebnispass: Um die Hälfte mehr Tickets ausgegeben

Die zweite Wintersaison des NÖ Bergerlebnispasses, der gemeinsamen Saisonkarte von zehn Skigebieten in Niederösterreich, war ein voller Erfolg. Vom Saisonstart mit Pre-Openings ab 28.11. 2025 bis Ostermontag konnten die 13.839 Inhaber an 125 Öffnungstagen Schneesport betreiben.

Heuer wurden 42,5 % mehr NÖ Bergerlebnispässe ausgegeben als in der ersten Wintersaison des Zusammenschlusses 2024/2025. "Der NÖ Bergerlebnispass wurde von den Gästen heuer durchschnittlich an rund zehn Skitagen eingesetzt. Allein bei den Hochkar Bergbahnen kam es zu rund 45.000 Nutzungen, bei den Ötscherliften Lackenhof waren es 26.000 und bei den Annaberger Liften 25.000. Die Besuche von Gästen mit dem NÖ Bergerlebnispass machen bei diesen drei Skigebieten rund ein Viertel aller Ersteintritte aus“, sagt Karl Weber, Geschäftsführer der Annaberger Lifte und Koordinator der ARGE NÖ Bergerlebnispass.

Großteil bereits in Super-Vorverkauf

Die überwiegende Mehrheit aller NÖ Bergerlebnispässe, rund 97 Prozent, wurde bereits im sogenannten Super-Vorverkauf bis 31. Oktober 2025 ausgegeben. Wer in diesem Zeitraum einen Erwachsenen-Pass zu 410 Euro gekauft hat, bekam den NÖ Bergerlebnispass für alle Kinder unter elf Jahren kostenlos, bei Kauf von zwei Pässen für alle Kinder unter 16 Jahren.

Nachwuchsförderung in Höhe von 1.425.000 Euro

"In dieser Wintersaison konnten 4.965 NÖ Bergerlebnispässe kostenlos an Familien ausgegeben werden – das entspricht einer Unterstützung von 1.425.000 Millionen Euro. Damit ermöglichen wir vielen Kindern das Skifahren zu erlernen und wertvolle Zeit in unseren Bergen zu verbringen. Dieses Angebot kommt nicht nur Familien zugute, sondern stärkt auch den Wintersport in Niederösterreich insgesamt. Es zeigt sich, dass unser NÖ Bergerlebnispass für heimische Familien ein besonders attraktives und leistbares Angebot ist“, so die für den Tourismus zuständige Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).