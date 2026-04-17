Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Orban
© Getty Images

Politik

Umfrage: Mehrheit freut sich über Wahlschlappe Orbáns in Ungarn

17.04.26, 22:25
Teilen

Nicht einmal 20 % der Österreicherinnen und Österreicher weinen dem "Puszta-Viktator" eine Träne nach.

Viktor Orbán ist als Premierminister bald Geschichte - und in Österreich finden das die Menschen gut. Das zeigt die brandaktuelle oe24-Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (1.000 Befragte vom 13. bis 14. 4.).

Auf die Frage "Wie sehen Sie die Wahlniederlage Viktor Orbáns?" antworten gleich 45 % der Befragten: "Finde ich gut, bin erfreut darüber." Nur 16 % sind von der ungarischen Parlamentswahl, die eine geradezu vernichtende Niederlage der Fidesz von Orbán brachte, "enttäuscht".

Spannend ist in diesem Zusammenhang, wie die Parteigänger die Wahl sehen:

Klar: Eine Mehrheit der FPÖ-Fans hätte gerne einen Sieg Orbáns gesehen, aber die Zustimmung zu dem Ungarn ist auch nicht sooo groß, so zeigten sich lediglich 35 % der Blauen enttäuscht. 28 % war es hingegen egal - und immerhin 19 % der FPÖ-Befürworter fanden das Wahlergebnis gut.

Ebenfalls interessant: Während 67 % der SPÖ- und jeweils 81 % der Grün- und NEOS-Präferenten das Wahlergebnis begrüßten, sind es bei den ÖVPlern 55 %. Mögliche Erklärung: Orbán gehörte ja einmal zur Familie der Europäischen Konservativen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen