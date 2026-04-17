Umfrage: Mehrheit freut sich über Wahlschlappe Orbáns in Ungarn

Nicht einmal 20 % der Österreicherinnen und Österreicher weinen dem "Puszta-Viktator" eine Träne nach.

Viktor Orbán ist als Premierminister bald Geschichte - und in Österreich finden das die Menschen gut. Das zeigt die brandaktuelle oe24-Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (1.000 Befragte vom 13. bis 14. 4.).

Auf die Frage "Wie sehen Sie die Wahlniederlage Viktor Orbáns?" antworten gleich 45 % der Befragten: "Finde ich gut, bin erfreut darüber." Nur 16 % sind von der ungarischen Parlamentswahl, die eine geradezu vernichtende Niederlage der Fidesz von Orbán brachte, "enttäuscht".

Spannend ist in diesem Zusammenhang, wie die Parteigänger die Wahl sehen:

Klar: Eine Mehrheit der FPÖ-Fans hätte gerne einen Sieg Orbáns gesehen, aber die Zustimmung zu dem Ungarn ist auch nicht sooo groß, so zeigten sich lediglich 35 % der Blauen enttäuscht. 28 % war es hingegen egal - und immerhin 19 % der FPÖ-Befürworter fanden das Wahlergebnis gut.

Ebenfalls interessant: Während 67 % der SPÖ- und jeweils 81 % der Grün- und NEOS-Präferenten das Wahlergebnis begrüßten, sind es bei den ÖVPlern 55 %. Mögliche Erklärung: Orbán gehörte ja einmal zur Familie der Europäischen Konservativen.