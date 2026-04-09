Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 09.04.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Zügeln Sie lieber Ihr Temperament, um die Stimmung nicht zu verderben!

Zügeln Sie lieber Ihr Temperament, um die Stimmung nicht zu verderben! Beruf: Bleiben Sie sachlich, auch wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen!

Bleiben Sie sachlich, auch wenn Sie sich ungerecht behandelt fühlen! Fitness:Langsam und vorausschauend, um Kollisionen und Ärger zu vermeiden!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus sehr einfühlsam und verständnisvoll!

Nutzen Sie Ihren Sympathiebonus sehr einfühlsam und verständnisvoll! Beruf: Machen Sie sich weniger Druck, es kommt heute vor allem auf Geduld an!

Machen Sie sich weniger Druck, es kommt heute vor allem auf Geduld an! Fitness:Machen Sie sich das Leben leichter und nehmen Sie Unterstützung an!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Cool und vernünftig bleiben! Verzichten Sie lieber auf Widerspruch!

Cool und vernünftig bleiben! Verzichten Sie lieber auf Widerspruch! Beruf: Hören Sie mal in Ruhe zu, und denken Sie über Vorschläge anderer nach!

Hören Sie mal in Ruhe zu, und denken Sie über Vorschläge anderer nach! Fitness:Immer mit der Ruhe! Wer überlegt handelt, hat alles besser im Griff.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Nur nicht kämpferisch! Mit Forderungen handeln Sie sich nur Ärger ein.

Nur nicht kämpferisch! Mit Forderungen handeln Sie sich nur Ärger ein. Beruf: Widerstände brauchen einen klaren Kopf. Nicht emotionell reagieren!

Widerstände brauchen einen klaren Kopf. Nicht emotionell reagieren! Fitness:Viel vorsichtiger! Fuß vom Gas, innehalten, durchatmen, nachdenken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Verstand einschalten und abwarten! Geduld findet bessere Antworten.

Verstand einschalten und abwarten! Geduld findet bessere Antworten. Beruf: Wenn Sie Vertrauen ins Teamwork setzen, sind Sie viel erfolgreicher.

Wenn Sie Vertrauen ins Teamwork setzen, sind Sie viel erfolgreicher. Fitness:Wieder einmal ein besserer Tag, um mehr für Ihre Schönheit zu tun.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Die richtige Mischung aus Verständnis und Pragmatismus ist gefragt.

Die richtige Mischung aus Verständnis und Pragmatismus ist gefragt. Beruf: Mitanpacken und weniger reden! Diskussionen münden schnell in Streit.

Mitanpacken und weniger reden! Diskussionen münden schnell in Streit. Fitness:Ihre Formkurve steigt schon spürbar an. Nicht gleich zu ehrgeizig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Nehmen Sie sich Bedenkzeit, statt impulsiv und voreilig zu reagieren!

Nehmen Sie sich Bedenkzeit, statt impulsiv und voreilig zu reagieren! Beruf: Schwierigkeiten erfordern Disziplin. Daher cool und sachlich bleiben!

Schwierigkeiten erfordern Disziplin. Daher cool und sachlich bleiben! Fitness:Gönnen Sie sich Entspannungspausen, um Ärger beizeiten loszulassen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Gelassenes Auftreten kommt besser an. Und vor allem betont vernünftig!

Gelassenes Auftreten kommt besser an. Und vor allem betont vernünftig! Beruf: Nehmen Sie sich weniger vor, beschränken Sie sich auf Naheliegendes!

Nehmen Sie sich weniger vor, beschränken Sie sich auf Naheliegendes! Fitness:Stress endlich loslassen und stattdessen lieber mehr Hilfe annehmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Hören Sie auf die Stimme der Vernunft, seien Sie sehr verständnisvoll!

Hören Sie auf die Stimme der Vernunft, seien Sie sehr verständnisvoll! Beruf: Nehmen Sie sich Zeit, Ordnung zu schaffen! Probleme geduldig klären!

Nehmen Sie sich Zeit, Ordnung zu schaffen! Probleme geduldig klären! Fitness:Planen Sie den Tag so effizient, dass Sie sich nicht stressen müssen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie nachgiebig und lenken Sie ein, dann ist man gern bei Ihnen!

Beruf: Diplomatisch auf Zeit zu setzen, ist sicher klüger als zu streiten.

Diplomatisch auf Zeit zu setzen, ist sicher klüger als zu streiten. Fitness:Schalten Sie zurück und reagieren Sie gelassen auf Druck und Stress!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Ihre Verlässlichkeit steht auf dem Prüfstand. Seien Sie zur Stelle!

Ihre Verlässlichkeit steht auf dem Prüfstand. Seien Sie zur Stelle! Beruf: Disziplin ist gefordert. Voller Fokus auf Notwendiges und Dringendes!

Disziplin ist gefordert. Voller Fokus auf Notwendiges und Dringendes! Fitness:Es kommt darauf an, Gefühl und Verstand im Gleichgewicht zu halten.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Emotionen beiseitelassen! Der Verstand sollte das letzte Wort haben.

Emotionen beiseitelassen! Der Verstand sollte das letzte Wort haben. Beruf: Kalkulieren Sie sorgfältig! Praktisch mitanzupacken ist auch wichtig.

Kalkulieren Sie sorgfältig! Praktisch mitanzupacken ist auch wichtig. Fitness:Heute kommt es auf Ausdauer an. Kräfte daher vernünftig einteilen!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.