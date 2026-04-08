Studie enthüllt: Weniger Süßes bringt nichts - Das ist der wahre Kilo-Killer

Viele verzichten heldenhaft auf Zucker, um endlich gesünder zu leben oder Pfunde zu verlieren. Doch jetzt die Ernüchterung: Eine aktuelle Studie beweist, dass weniger süßer Geschmack weder den Hunger bremst, noch die Blutwerte verbessert.

Wer kennt es nicht? Man verbannt die Schokolade, trinkt den Kaffee schwarz und hofft, dass sich der Körper umgewöhnt. Die gängige Meinung: Wer weniger süß isst, verliert die Lust auf Zucker. Doch eine internationale Untersuchung der Bournemouth University und der Wageningen University (veröffentlicht im American Journal of Clinical Nutrition) lässt diese Theorie jetzt wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.

180 Testpersonen im Experiment

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Die Forschenden teilten 180 gesunde Erwachsene in drei Gruppen ein. Über sechs Monate hinweg wurde ihre Ernährung streng kontrolliert:

Gruppe 1: Extrem wenig süßer Geschmack.

Gruppe 2: Mittlere Süße.

Gruppe 3: Hohe Süße (durch Zucker, Süßstoffe oder Obst).

Das Ziel: Herausfinden, ob sich die Geschmacksvorlieben langfristig ändern und ob das Gewicht sinkt.

Schock-Ergebnis: Die Vorliebe für Süßes bleibt!

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Egal, wie sehr sich die Teilnehmer:innen einschränkten - die Vorliebe für den süßen Kick blieb bei fast allen nahezu unverändert. Sobald die Testphase vorbei war, kehrten die meisten Proband:innen sofort zu ihren alten Gewohnheiten zurück.

Doch es kommt noch dicker: Trotz der unterschiedlichen Ernährungsformen gab es keine signifikanten Unterschiede beim Körpergewicht! Auch die wichtigen Marker für Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zeigten keine Verbesserung durch den reinen Verzicht auf süßen Geschmack.

Der süße Geschmack ist nicht der Feind

Die Studienautorin Katherine Appleton stellt klar: Die reine Reduktion des süßen Geschmacks bringt keinen messbaren Nutzen für die Gesundheit. Der Grund ist simpel, aber entscheidend:

Die Menge zählt: Nicht der Geschmack auf der Zunge ist das Problem, sondern die tatsächliche Menge an Zucker, die wir aufnehmen.

Versteckte Fallen: Auch Produkte, die gar nicht süß schmecken, können wahre Zuckerbomben sein.

Natürliche Süße: Lebensmittel wie Obst haben trotz ihrer Süße gesundheitliche Vorteile, die wir nicht ignorieren sollten.

Das Fazit für die Gesundheit

Die Wissenschaft empfiehlt: Schauen Sie nicht darauf, wie süß etwas schmeckt, sondern wie viel echter Zucker wirklich drinsteckt. Genuss in Maßen ist effektiver als ein Kampf gegen die eigenen Geschmacksnerven, den man laut Studie ohnehin kaum gewinnen kann.