Feuerwehr-App LEA jetzt auch für Bürgermeister

Mit der neuen Leitstellen- und Einsatzorganisationen-App (LEA) steht den niederösterreichischen Feuerwehren seit einem Jahr ein modernes digitales Werkzeug zur Verfügung, das die standardmäßige Alarmierung über Sirene und Pager ergänzt.

Nun wird die LEA-App um eine wichtige Funktion erweitert: Ein eigener Zugang für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister ermöglicht einen raschen Überblick über das Einsatzgeschehen in der eigenen Gemeinde. „Die LEA-App erleichtert unseren Feuerwehren Einsätze und Alltag. So machen wir ihnen das Leben leichter, damit sie unseres sicherer machen können. Die neue Erweiterung ist jetzt ein wichtiger Schritt, denn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind oft die ersten Ansprechpersonen vor Ort und mit der LEA-App künftig bestens über das Einsatzgeschehen in der eigenen Gemeinde informiert", betont LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.

NÖ Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl unterstreicht die Bedeutung für die Gemeinden: „Für uns als Verantwortungs- und Entscheidungsträger ist es enorm wichtig, dass wir informativ und organisatorisch im Einsatzgeschehen dabei sind. Dann können auch wir rasch Hilfe und Nacharbeiten bei Einsatzfällen mitorganisieren. Das ist Partnerschaft für die Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden und trägt wesentlich zur Sicherheit im Land bei."

„Die Freiwilligen Feuerwehren stehen täglich vor großen Herausforderungen, bei denen schnelle und präzise Entscheidungen gefragt sind. Mit der LEA-App machen wir einen entscheidenden Schritt in die digitale Zukunft. Sie sorgt für eine bessere Koordinierung und eine noch engere Zusammenarbeit. Nicht nur innerhalb der Feuerwehr, sondern nun auch mit den Gemeinden“, so Landefeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner. Die LEA-App ergänzt die bestehende Alarmierung über Sirene und Pager und stellt Gemeinden zusätzliche Einsatzinformationen in Echtzeit bereit. Dadurch sind Bürgermeisterinnen und Bürgermeister jederzeit über aktuelle Lagen informiert, können Entwicklungen besser einschätzen und bei Bedarf rasch abgestimmt handeln. Durch strukturierte Rückmeldungen der Einsatzkräfte zur Verfügbarkeit sowie durch standardisierte Kommunikation entsteht ein klares und aktuelles Lagebild. Das erleichtert nicht nur die Einsatzkoordination, sondern stärkt auch die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Behörden und Gemeinden im Anlassfall deutlich. Die App liefert Einsatzleitern damit alle relevanten Informationen samt Navigation zum Einsatzort, bietet den Einsatzkräften die Möglichkeit, ihre Verfügbarkeit augenblicklich zurückzumelden und unterstützt auch im Feuerwehr-Alltag, etwa bei Einladungen oder Übungsterminen.