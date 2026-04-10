35 Jahre Gerda Rogers auf Ö3: Wilde Jubiläumsfeier mit Star-Gästen

Ausnahmezustand im Ö3-Haus: Am Freitagvormittag feierte die heimische Promi-Elite das 35-jährige Jubiläum von Gerda Rogers. Zwischen Torte und Tränen sorgte die Astrologin mit einer Liebeserklärung an ihr „drittes Kind“ für den emotionalen Höhepunkt.

Während ganz Österreich ins Wochenende startete, herrschte im Ö3-Haus am Freitagvormittag bereits der absolute Ausnahmezustand. Der Grund für den frühen Partylärm? Das phänomenale Jubiläum von Gerda Rogers, die seit nunmehr 35 Jahren die Schicksalsfäden der Nation entwirrt. Es war ein Vormittag der Superlative, an dem das Studio kurzerhand zur Glamour-Zone umfunktioniert wurde.

Ingrid Thurnher, Gerda Rogers und Ö3-Chef Michael Pauser. © Andreas Tischler

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Angeführt von Senderchef Michael Pauser, der mit einer gigantischen Jubiläumstorte und einer humorvollen Breitseite gegen Gerdas bisherige Ehe-Statistiken aufwartete, feierte die Crème de la Crème der heimischen Society. Mittendrin: Rogers’ engste Vertraute und Co-Moderatoren wie Sylvia Graf, Thomas Kamenar und Peter L. Eppinger, die sichtlich stolz auf ihre „Sterne-Queen“ waren.

Ö3-Team mit Torte: Sylvia Graf, Thomas Kamenar, Peter L. Eppinger, Gerda Rogers, Philipp Hansa und Gabi Hiller. © Andreas Tischler

Promi-Auflauf und magische Momente

Zahlreiche prominente Gäste gratulierten: Das Weltmeister-Magierduo Thommy Ten & Amelie van Tass gratulierte ebenso persönlich wie die Band „Alle Achtung“, in deren Musikvideo Rogers erst kürzlich als heimlicher Star glänzte.

"Alle Achtung" schauten vorbei. © Andreas Tischler

Auch das Comedy-Schwergewicht Herbert Haider (Comedy Hirten), Gabi Hiller und Philipp Hansa mischten sich unter die Gratulanten, um auf 1.800 legendäre Sonntage anzustoßen.

Ernst Minar und Maria Rauch-Kallat © Andreas Tischler

Besonderen Glanz verlieh ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher der Vormittagsparty, die damit die enorme Bedeutung von Rogers für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unterstrich: "Die Menschen sollen uns wieder mögen. Mit Marken wie Gerda gelingt das."

Emotionales Highlight: Das „dritte Kind“ im Rampenlicht

Inmitten des Party-Trubels wurde es jedoch ganz kurz still und hochemotional, als Gerda Rogers zum Mikrofon griff. Mit einer tiefen Verbeugung vor ihrem Team hob sie besonders ihren Manager Clemens Trischler hervor. Mit der liebevollen Bezeichnung als „mein drittes Kind“ rührte sie nicht nur Trischler selbst, sondern die gesamte Gästeschar. Es ist diese familiäre Verbundenheit, die das „System Rogers“ seit dreieinhalb Jahrzehnten so erfolgreich macht.

Clemens Trischler und Gerda Rogers © Andreas Tischler

Das Resümee der Jubilarin nach 35 Jahren im Dienste der Sterne: „Teamwork makes the dream work.“ Ein Motto, das an diesem Freitagvormittag im Ö3-Haus mit viel Sekt, Lachen und einer gehörigen Portion Sternenstaub zelebriert wurde.