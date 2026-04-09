Gerda Rogers: „Unglaubliche 1.800 Sonntage“ - Star-Astrologin feiert ihre "Sternstunden"

Seit 1991 blickt Gerda Rogers für Ö3 in die Sterne. Zum 35. Jubiläum der „Sternstunden“ blickt die Starastrologin nun auf bewegende Jahre und tausende Gespräche zurück.

Am Freitag, 10. April, ist Gerda Rogers ab 7:30 Uhr zu Gast im Ö3-Wecker. Die Astrologin feiert ein beeindruckendes Jubiläum: Seit 35 Jahren gehört sie zum fixen Bestandteil des Senders. Ab 8:00 Uhr präsentiert sie im Rahmen des „Wecker-Freaky-Friday“ zudem ihre ganz persönliche Playlist aus dieser langen Zeit.

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Rückblick auf 1.800 Sonntage

Alles begann im April 1991, als Gerda Rogers zum ersten Mal gemeinsam mit Oliver Baier on Air ging. Seit 2015 moderiert sie die wöchentliche Sendung an der Seite von Sylvia Graf. Die Expertin zeigt sich über die lange Zeitspanne selbst erstaunt und blickt dankbar zurück: „Ich kann mich noch sehr gut an meine allererste Sendung mit Oliver Baier erinnern und gar nicht glauben, dass sie schon 35 Jahre her sein soll. Seither bin ich unglaubliche 1.800 Sonntage on Air gewesen.“

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Die Menschen an ihrer Seite

In den vergangenen dreieinhalb Jahrzehnten begleiteten verschiedene Moderatoren die Starastrologin durch die Sonntage. Die Liste ihrer Partner im Studio ist lang:

Oliver Baier (beim Debüt 1991)

Gerald Votava

Peter L. Eppinger

Thomas Kamenar

Sylvia Graf (seit 2015)

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Ein Leben für die Sterne

Die Ö3-Sternstunden sind für Gerda Rogers längst mehr als nur ein Job. Sie betont, dass die Sendung ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens geworden sei. Zum Jubiläum richtete sie herzliche Worte an ihre Wegbegleiter und die Fans: „Teamwork makes the dream work.“ In all den Jahren hat sie unzählige Anrufe und E-Mails beantwortet und wusste stets über Liebesstatus, Job-Chancen und Glückskinder Bescheid.