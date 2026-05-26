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Christian Ulmen und Collien Fernandes. 
© Getty Images

Schwere Vorwürfe

Christian Ulmen (50): Staatsanwaltschaft Potsdam ermittelt jetzt

26.05.26, 14:12
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Gegen den bekannten Schauspieler Christian Ulmen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und häuslichen Gewalt eingeleitet, nachdem seine Ex-Partnerin Collien Fernandes schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hat. 

Die deutsche Justiz nimmt Schauspieler Christian Ulmen ins Visier: Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat offizielle Ermittlungen gegen den Schauspieler und Regisseur eingeleitet. Auslöser für das Verfahren sind schwere Anschuldigungen seiner Ex-Partnerin, der Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes (44). Eine Sprecherin der Behörde bestätigte den brisanten Fall am Dienstag gegenüber BILD, nachdem zuvor die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ darüber berichtet hatten.

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Der Verdacht, der im Raum steht, wiegt schwer: Es geht um mutmaßliche Körperverletzung im Rahmen häuslicher Gewalt. Die Vorfälle sollen sich in den Jahren 2022 und 2023 in Spanien ereignet haben. Doch das ist noch nicht alles: Die Ermittler prüfen derzeit außerdem den Verdacht der sogenannten „digitalen Gewalt“.

 


 

Justiz-Krimi über die Landesgrenzen hinweg

Der Fall beschäftigt die Behörden nicht erst seit gestern und zog bereits internationale Kreise. Collien Fernandes hatte ihren Ex-Partner wegen der mutmaßlichen Vorfälle zunächst direkt in Spanien angezeigt. Parallel dazu wanderte die Akte in Deutschland zuerst durch die Hände der Staatsanwaltschaft Itzehoe.

Christian Ulmen und Collien Fernandes. 

Christian Ulmen und Collien Fernandes. 

© Getty Images

Im April gab es dann eine entscheidende Wende in dem Fall: Ein Gericht in Palma de Mallorca entschied formell, das gesamte Ermittlungsverfahren an die deutsche Justiz zu übergeben. Nun liegt der Fall in Potsdam, wo die Behörden den Vorwürfen der digitalen und physischen Gewalt akribisch nachgehen. Für Christian Ulmen gilt wie in jedem Verfahren die Unschuldsvermutung.

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