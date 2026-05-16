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Victoria Swarovski: Millionen-Look von Chopard beim Song Contest
© Olga Rubio Dalmau

Sie geht fremd!

Victoria Swarovski: Millionen-Look von Chopard beim Song Contest

16.05.26, 06:00
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Victoria Swarovski moderiert das ESC-Finale in der Wiener Stadthalle. Die Kristall-Erbin sorgt dabei für Aufsehen, da sie exklusiv mit millionenschweren Juwelen von Chopard ausgestattet wird. 

Wenn am Samstag die große Final-Show des Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle vor 170 Millionen TV-Zusehern über die Bühne geht, feiert Victoria Swarovski ihr bisheriges Karriere-Highlight. Die Moderatorin und Kristall-Erbin wird bei diesem schillernden Moment exklusiv mit Juwelen von Chopard im Wert von mehreren Millionen Euro ausgestattet sein.

Multitaskerin Victoria Swarovski

Multitaskerin Victoria Swarovski

© Olga Rubio Dalmau

Chopard-Look im Hollywood Glam

Swarovskis Chopard-Schmuck zum ESC

Swarovskis Chopard-Schmuck zum ESC

© Chopard

Victoria Swarovski trägt unter anderem millionenschwere Chopard Chandelier-Ohrringe im klassischen „Old Hollywood Glam“. Ein besonderer Hingucker ist ein sommerlicher Statement-Ring, ein Einzelstück von Caroline Scheufele. Das Schmuckstück glänzt mit einem 2-karätigen Turmalin und 357 Diamanten zu 5 Karat, was den Glamour-Faktor über die Bildschirme transportiert.

Swarovskis Chopard-Schmuck zum ESC

Swarovskis Chopard-Schmuck zum ESC

© Chopard

Swarovski setzt auf Flower Power

Ein weiterer Look der großen ESC Final-Show setzt auf „Flower Power“ Edelstein-Ohrclips. Diese bestehen aus zwei Opalen zu 7,44 Karat sowie pinken und blauen Saphiren. Für den funkelnden Auftritt sorgen zudem 888 Smaragde, 419 Diamanten und 577 Granat-Edelsteine, welche die Ausstattung der Moderatorin veredeln.

Swarovskis Chopard-Schmuck zum ESC

Swarovskis Chopard-Schmuck zum ESC

© Chopard

Der Auftritt der Beauty- und Modelabel-Inhaberin beim größten Musikwettbewerb der Welt markiert einen exklusiven Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn.

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