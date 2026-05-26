Ex-Playmate packt über Model-WG mit Melania Trump aus

Das schwedische Ex-Playmate Victoria Silvstedt erzählt über ihre wilde Pariser Model-WG mit der heutigen First Lady Melania Trump aus und offenbart deren eisernen Beauty-Wahn in den 90er-Jahren.

Bevor sie an der Seite von Donald Trump (79) zur First Lady der USA aufstieg, führte Melania Trump (54) – damals noch Melania Knauss – das harte Leben eines Nachwuchsmodels in Paris. Nun bricht ihre damalige Mitbewohnerin das Schweigen über die gemeinsame Zeit in den 90er-Jahren. Und die ist selbst längst keine Unbekannte mehr: Es handelt sich um das schwedische Ex-Playmate Victoria Silvstedt (51). Im Interview mit dem „The Mirror“ erinnert sich Silvstedt an eine Zeit voller Entbehrungen und eiserner Disziplin.

Mehr lesen:

Die Model-Welt im Frankreich der 90er sei laut Silvstedt ein Haifischbecken gewesen: „Wir hielten zusammen. Wo man auch hinging, gab es unangenehme Situationen.“ Um dem Trubel zu entkommen, verbarrikadierten sich die beiden jungen Frauen oft in den eigenen vier Wänden. Über die heutige Präsidentengattin verrät sie: „Sie war süß, bodenständig, aber auch extrem entschlossen. Melania wusste genau, was sie wollte.“

Melanias skurriler Schlankheits-Wahn

Besonders ein extremes Fitness-Ritual ist der Schwedin im Gedächtnis geblieben. Melania überließ schon damals nichts dem Zufall: „Nach einem Thunfischsalat wollte sie sofort Treppen hochrennen, um Kalorien zu verbrennen.“ Das harte Training hatte ein klares Ziel, denn die junge Melania eiferte einer ganz bestimmten Ikone nach: „Eines Tages sagte sie zu mir: ‚Ich will aussehen wie Sophia Loren (91).‘“ Ein Plan, der laut Silvstedt voll aufgegangen ist: „Heute sieht sie tatsächlich so aus. Ihre Schönheit ist unglaublich.“

Donald Trump mit Victoria Silvstedt (rechts) und Melania. © Getty Images

Dass aus der ehrgeizigen WG-Kollegin einmal eine der mächtigsten Frauen der Welt werden würde, hätte damals niemand erahnt. „Das ist verrückt“, gesteht Silvstedt, beschreibt Melania aber als „starke und liebevolle Frau“. Kontakt bestehe zwischen den beiden heute allerdings keiner mehr.

Während Melania ins Weiße Haus einzog, machte auch Victoria Karriere: Sie stieg 1997 zum „Playmate des Jahres“ auf und zog vorübergehend in Hugh Hefners berüchtigte „Playboy“-Mansion in Los Angeles. Im Gegensatz zu vielen anderen Kolleginnen hat sie an die wilde Zeit in der Villa nur positive Erinnerungen: „Hugh Hefner war zu mir ein Gentleman.“ Heute genießt das Ex-Playmate sein Luxusleben an der Côte d’Azur in Monaco.